Wegen Anwohner-Beschwerden: Projekt soll Gülle testen, die nicht mehr stinkt

Wenn Bauern ihre Felder odeln, lassen Anwohner-Beschwerden nicht lange auf sich warten. Acht Landwirte wagen nun einen Gülle-Versuch. Bakterien und Holzkohle spielen ein zentrale Rolle.

Holzkirchen – Der unrühmliche Höhepunkt war im Mai 2017 erreicht. Ein lauer Samstagabend, bestes Grill-Wetter. Allerdings sprengte ein Holzkirchner Landwirt eines der vorsommerlichen Gartenfeste: Er odelte seinen Acker nebenan. Die Anwohner fühlten sich vom Gestank gestört, schalteten die Polizei ein. Ein Streit entbrannte. Es ist aber kein Einzelfall.

Das Thema kocht in und um Holzkirchen regelmäßig hoch, wenn auch nicht immer in dieser Schärfe. Sobald die Bauern Gülle ausbringen, dauert es meist nicht lang, bis sich Anrainer im Rathaus beschweren, berichtet Johann Bachhuber. „Bürger fragen uns immer wieder, warum es bei uns hier so stinkt“, erzählt der Leiter des Ordnungsamtes jüngst im Marktgemeinderat. Bei ihm landen die Beschwerden auf dem Schreibtisch.

Die Gemeinde hat nun genug von der verpesteten Stimmung. Ihr Ziel: Den Gülle-Gestank reduzieren. Gelingen soll das mit Bakterien, Holzkohle und Gesteinsmehl. Ob es tatsächlich funktioniert, soll ein Forschungsprojekt zeigen, dass die Marktgemeinde mit der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) sowie Bauern aus dem Gemeindegebiet durchführt.

Und so läuft es ab: Die Landwirte mischen sogenannte effektive Mikroorganismen (EM) in die Gülle, mindestens zwei Wochen bevor sie sie aufs Feld sprühen. „Die Bakterien bringen den Mist in einen natürlichen Rottungsprozess und zersetzen ihn auf dem Acker schneller“, erklärt Sepp Oppenrieder von der Firma EM Chiemgau, die Landwirte berät und beliefert. Neben den EM werden Pflanzenkohle, in der Regel Holzkohle, und Gesteinsmehl in die Güllegrube gekippt. Die Kohle, erläutert Oppenrieder, saugt wie ein Schwamm den Ammoniak auf, der hauptverantwortlich ist für den strengen Geruch. „Wenn die Gülle ausgebracht wird, stinkt sie nicht mehr so, weil kein Ammoniak aufsteigt“, sagt Oppenrieder. Erst im Boden gibt die Kohle die Nährstoffe wieder frei. Einen ähnlichen Puffer-Effekt erziele das mineralreiche Gesteinsmehl.

Für gewöhnlich werden alle drei Komponenten in die Jauche gerührt. In Holzkirchen entschieden die Bauern, welche und wie viele Stoffe sie nutzen. „Dadurch werden unterschiedliche Ergebnisse erzielt“, sagt Oppenrieder. Welchen Erfolg der Einsatz hat, ist derweil „vollkommen offen“, sagte Bachhuber, der das Projekt leitet. Obwohl das Verfahren deutschlandweit zum Einsatz komme, gebe es keine fundierten Studienergebnisse. Noch keine. Das LfL, das das Projekt wissenschaftlich betreut, attestiere den EM aber eine geruchsreduzierende Wirkung. Bachhuber: „Das ist unser Ziel, deswegen sind wir dabei.“

Lesen Sie auch:

Weil sie bei Schnee mit Gülle gedüngt haben: Landwirte angezeigt

Acht Landwirte nehmen an der Studie teil. Sie leiten jeweils einen Milchviehbetrieb und haben ihre Teilnahme bereits bei einem AELF-Info-Abend im vergangenen Februar zugesagt. Seither ist niemand mehr abgesprungen, sagte Bachhuber. Für ihn ein Beweis, für „das Interesse und das Verständnis“, das sie für die heikle Gülle-Thematik mitbringen.

Die Landwirte beteiligen sich auch finanziell. Sie tragen 40 Prozent der Gesamtkosten. Material, Versand und Forschung summieren sich laut Gemeindeverwaltung auf knapp 89 000 Euro, wovon die Hälfte mit Fördergeldern aus dem LEADER-Programm finanziert werden kann. Den Rest steuert die Marktgemeinde bei.

Im Mai ’19 soll das Projekt anlaufen. Nach einem Jahr ist es beendet. Ab dann ist es den Landwirten überlassen, freiwillig EM und Co. einzusetzen. Die Marktgemeinde hofft freilich, dass – bei positiven Ergebnissen – künftig mehr Bauern in Holzkirchen, aber auch dem gesamten Oberland auf die Wundermittel zurückgreifen. „Nicht nur um die Geruchsbelästigung zu lindern, sondern auch um das Grundwasser zu schonen“, sagte Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU). Die Firma EM Chiemgau verspricht unter anderem eine Nitratreduzierung und eine allgemeine Bodenverbesserung.

Der Marktgemeinderat befürwortete die Teilnahme am Projekt mehrheitlich. Einzig Hans Putzer (SPD) stimmte dagegen. Jedoch eher ein Statement pro Landwirtschaft als gegen das Projekt. „Holzkirchen ist kein Bauerndorf, aber wir haben nun mal Landwirte hier“, sagte er. „Und Landwirtschaft kann und darf auch riechen.“ Dank der Bakterien vielleicht ja bald etwas weniger.

Kuhglockenstreit von Holzkirchen: Jetzt geht‘s auch noch um die Gülle