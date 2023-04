Wegen Bauarbeiten: Erde bebt

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Ein Förderband für Kies und Schotter steht schon bereit auf der Baustelle an der Baumgartenstraße. © Thomas Plettenberg

Jetzt wird‘s laut und wackelig! Kommende Woche beginnen im Rahmen des Neubaus der Mittelschule die sogenannten Tiefgründungsarbeiten.

Holzkirchen – Die Gemeinde Holzkirchen weist darauf hin, dass die Maßnahmen Erschütterungen und Lärm mit sich bringen – die Nachbarn hatte die Gemeinde bereits im Vorfeld schriftlich darüber informiert.

Das Verfahren der Tiefgründung stabilisiert den Baugrund an der Baumgartenstraße. Wie sich bei der Baugrunduntersuchung vor einigen Jahren herausgestellt hatte, sind die obersten Bodenschichten nämlich nicht ausreichend tragfähig. „Mithilfe der Tiefgründung wird die durch den Neubau entstehende Last tiefer in stabilere Erdschichten abgeleitet“, teilte Holzkirchens Pressesprecherin Sissina Osorio Lamorú mit. Eine auf das Verfahren spezialisierte Firma übernimmt die Tiefgründung, die bereits in der Wettbewerbsauslobung im Jahr 2020 berücksichtigt war.

Der Mitteilung zufolge wird bei der Tiefgründung mit sogenannten Rüttelstopfsäulen der Baugrund verdichtet, um seine Tragfähigkeit zu erhöhen. Die Säulen aus Kies oder Schotter werden mit einem Rüttler in den Boden eingebracht. Wie tief genau, lasse sich erst im Zuge der Arbeiten sagen, so Osorio Lamorú. Voraussichtlich etwa fünf Meter tief. Etwa vier bis sechs Wochen dauert die Tiefgründung.

Wie berichtet, hatte sich Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) im Rahmen einer Gemeinderatssitzung bei den Anwohnern für ihre Geduld und ihr Verständnis bedankt. Sie hatten Lärm und Dreck im Zuge der Abrissarbeiten bislang ohne Beschwerden hingenommen.

Der Mittelschulbau an der Baumgartenstraße, errichtet als Betonskelettkonstruktion mit Holzfassade, soll bis Mitte 2025 fertiggestellt sein und im darauffolgenden September in Betrieb gehen.

