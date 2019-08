Wegen Bauarbeiten: Die BOB ändert am Wochenende den Fahrplan

Andere Gleise, ausgelassene Haltestellen: Die Bayerische Oberlandbahn (BOB) passt wegen Baumaßnahmen der DB Netz AG am Wochenende vom 23. bis 25. August ihren Fahrplan an.

Holzkirchen - Die Bayerische Oberlandbahn (BOB) passt wegen Baumaßnahmen der DB Netz AG am Wochenende vom 23. bis 25. August ihren Fahrplan an. Die Fahrgäste müssen in der Landeshauptstadt aufpassen. In München fährt die Bahn am Hauptbahnhof von anderen Gleisen ab und muss eine Haltestelle kurz vorher auslassen.

Wegen Bauarbeiten: Die BOB fährt in München anders

Wegen der Bauarbeiten kann die BOB die Haltestelle München-Donnersbergerbrücke nicht anfahren. Wie die BOB in einer Pressemitteilung schreibt, müssen außerdem die BOB-Züge am Münchner Hauptbahnhof von Gleisen in der Haupthalle abfahren, nicht wie gewohnt vom Starnberger Flügelbahnhof. Kurzfristige Informationen bieten die Anzeigen am Bahnhof.

Betroffen sind alle BOB-Züge am kommenden Wochenende von Freitag, 23. August, 22.40 Uhr bis zum letzten Zug am Sonntag, 25. August. Für Nachfragen stellt die BOB am Starnberger Flügelbahnhof Personal zur Information der Fahrgäste bereit.

Die geänderten Fahrzeiten gibt es auf der Webseite der BOB (www.meridian-bob-brb.de). Dort stehen Ersatzfahrpläne zum Download bereit.

Mehr Nachrichten aus Holzkirchen und Umgebung

Zu schnell im Kreisverkehr - Warngauer kippt Traktor um

Im Elchtest durchgefallen ist der Traktor eines 16-jährigen Warngauers. Im Föchinger Kreisel in Holzkirchen kippte dieser sein Gefährt mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Seite.

Tödlicher Unfall auf A8: Mann spaziert auf Autobahn - VW erfasst ihn frontal

Ein dramatischer Unfall hat sich am Dienstag auf der A8 ereignet. Ein Fußgänger spazierte plötzlich auf der Straße - und wurde frontal erfasst. Für den Mann endete dieser Spaziergang tödlich.

Mit Speed am Bahnhof: Polizei nimmt 28-Jährigen fest

Mit Amphetamin ist ein Mann bei einer Personenkontrolle am Bahnhof in Holzkirchen erwischt worden. Die Polizei nahm den 28-Jährigen fest.