Wegen Bauarbeiten: Neue Fahrpläne für Meridian und BOB

Die Deutsche Bahn erneuert zwischen Rosenheim und Grafing Oberleitungen. Die Bauarbeiten machen sich auch bei BOB und Meridian, die durch Holzkirchen verkehren, bemerkbar.

Holzkirchen - Bei der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) und dem Meridian gelten seit Mittwoch neue Fahrpläne. Grund dafür sind Bauarbeiten der DB Netz an den Oberleitungen zwischen Rosenheim und Grafing. Auf der Strecke verkehren Züge nur eingleisig, erklärt BOB-Pressesprecher Christoph Rabe. Dadurch würden vereinzelte Meridian-Züge ausfallen, andere werden von Rosenheim kommend über das Mangfalltal ohne Halt nach München umgeleitet. „Deswegen haben wir für alle Verbindungen einen neuen Fahrplan entwickelt“, erläutert Rabe.

Einzelne Meridian-Verbindungen auf der Strecke München-Holzkirchen-Rosenheim fallen seither aus. Bei der BOB gibt es nur vereinzelt Änderungen im Minutenbereich wegen des geänderten Meridian-Fahrplans. Gültigkeit haben die neuen Fahrpläne bis mindestens 5. August. Bis dahin will die DB Netz die Bauarbeiten beendet haben. „Dann geht’s mit dem Meridian weiter wie gewohnt“, sagt Rabe.

Obwohl die Ersatzfahrplan laut dem Sprecher seit geraumer Zeit in den Zügen und in den Kundencentern ausliegen, zudem online einzusehen sind, sind die neuen Abfahrtszeiten offenbar nicht allen Passagieren bekannt. Wie uns eine Leserin berichtet, habe sie am Freitag mit anderen Pendlern am Bahnhof Holzkirchen ratlos auf den Meridian Richtung München, Abfahrt 7.50 Uhr, gewartet. Der fällt laut neuem Fahrplan allerdings aus.

fp