Der Holzkirchner Weltenbummler Hermann Engl sitzt fest. Die Pandemie hält den Skipper in Griechenland gefangen. Seit zwei Wochen liegt seine Yacht vor der Stadt Ägina.

Ägina/Holzkirchen –Einsam ankert das Segelschiff Lorea an der Uferpromenade von Ägina, der Stadt auf der gleichnamigen Insel im Saronischen Golf. Es ist ein Zweimaster, eine Ketsch, wie Segler sie nennen. Eigner und Skipper: Hermann Engl aus Holzkirchen. Ägina wurde zum Endpunkt seiner jüngsten Segelreise, die vor nunmehr vier Wochen in Samos, ganz im Osten der Ägäis, begonnen hatte. Engl sitzt hier fest.

Wie der Skipper erzählt, ist er mit zwei Freunden an Bord im Hafen Pytagorion aufgebrochen, um nach Westen zu segeln, quer durch die ganze Ägäis. Lavrion in Attika sei das Ziel gewesen, wegen der Nähe zum Flughafen Athens.

Wegen Corona: Holzkirchner Skipper Hermann Engl sitzt in Ägina fest

Schon in Samos gab es, wie auf den anderen ostgriechischen Inseln, Reisebeschränkungen, aber nicht wegen Corona, sondern wegen der Flüchtlingskrise zwischen der Türkei und Griechenland. Der Hafenmeister der Samos-Marina empfahl Engl dringend, die Coastguard aufzusuchen. „Die Beamten dort standen unter hoher Spannung, das war zu fühlen“, berichtet Engl. Die türkische Küste ist dort nur knapp zwei Kilometer entfernt. Und im Hafen Samos auf der Nordseite der Insel ist seit vier Jahren ein Kreuzer der deutschen Küstenwache stationiert.

Die Chefin der dortigen griechischen Küstenwache in Pytagorion gab dem deutschen Skipper die Erlaubnis, nach Westen zu segeln.

„Geplant war eigentlich ein gemütliches Inselhüpfen“, erinnert sich Engl. Doch die Wettervorhersage legte einen schnellen Sprung durch die Nacht nach Siros nahe. Dort, in der wunderschönen Marmorstadt Ermoupolis, mussten die Segler zwei Tage lang einen angesagten Nordsturm abwarten. „Es waren die letzten Tage mit geöffneten Tavernen, Cafés und Bars in Griechenland“, sagt Engl. Um einem weiteren Sturm auszuweichen, verlegte er das Ziel der Reise von Lavrion nach Ägina im Saronischen Golf. Dort ist man besser geschützt als in der Ägäis draußen im Osten.

Doch dann war von einem geplanten Verkehrsverbot in griechischen Gewässern die Rede. Deshalb brachte Engl seine Freunde, deren Urlaub zu Ende ging, nicht ans Festland. „In einem Festlandshafen festzusitzen, wäre eine ziemlich teure Angelegenheit geworden und wohl ungleich gefährlicher, was mögliche Infektionen betrifft“, erklärt Engl.

Die Schnellfähre, ein Tragflächenboot Flying Dolphin, brachte die beiden Freunde nach Piräus. Von dort aus erreichten sie eine der letzten Flugverbindungen von Athen nach München. Die Lorea aber musste in Ägina bleiben. „Hier gilt ein striktes Ausgehverbot“, schildert Engl. Geöffnet haben noch ein kleiner Supermarkt, die Bäcker, der Fischhändler, ein Lebensmittelspezialitätenladen, ein Spirituosengeschäft und der Metzger. Doch das Auslaufen mit dem Schiff ist verboten und mit 5000 Euro Buße und zwei Jahren Haft bedroht.

Die Lorea liegt am Buganker und ist mit drei Leinen am Kai festgemacht. „Der Anker scheint ganz gut zu halten an achtzig Metern Kette“, sagt der Skipper. Er habe nun Zeit, über weitere Buchprojekte nachzudenken.

Engls jüngste Veröffentlichung passt gut in die Osterzeit. Es heißt: „Tschüss Mythos! – Das Neue Testament kriminalistisch betrachtet.“

Der Holzkirchner Journalist lebt seit April 2007 auf seinem Segelschiff. Inzwischen hat er sechsmal den Nordatlantik überquert, mehrfach die Karibik durchkreuzt bis Mexiko, hat Philadelphia, New York und Halifax ebenso besucht wie Narvik in Norwegen, St. Petersburg in Russland und Tel Aviv in Israel.

Nach Engls Informationen dauern die Reisebeschränkung in Griechenland noch bis zum 27. April an: „Dann würde ich gerne wieder nach Osten segeln und das gemütliche Inselhüpfen nachholen.“