Wegen des Schnees: An diesen Schulen entfällt der Unterricht am Montag

Landkreis - Der Schnee hat den Landkreis Miesbach fest im Klammergriff. Wegen der schlechten Wetterprognosen entfällt am Montag der Unterricht an zahlreichen Schulen. In Holzkirchen haben Schüler aller Schulen frei. Betroffen sind das Staatliche Gymnasium, die Realschule, die FOS, die Grundschule an der Baumgartenstraße und die Quirin-Regler-Grundschule sowie die Mittelschule und die Private Ganztagsschule. Die Situation an der Landwirtschaftsschule in Holzkirchen war bis Redaktionsschluss noch nicht geklärt.

Ebenfalls kein Unterricht findet statt an der Grundschule Otterfing, der Grund- und Mittelschule Valley sowie der Grundschule Warngau und Grundschule Wall. Auch an den Schulen in Hausham bleiben die Klassenzimmer leer. Betroffen sind die Grund- und Mittelschule, die private Montessorischule sowie das Förderzentrum. Von Unterrichtsausfällen an anderen Schulen in Schlierach-/Leitzachtal ist Stand jetzt nichts bekannt.

Die Schüler können zu Hause bleiben, müssen dies aber nicht, wie das Landratsamt mitteilt. Denn die Lehrer haben unterrichtsfrei, nicht aber schulfrei. Kinder und Jugendliche, deren Eltern vom schulfreien Tag nichts mitbekommen haben, werden also betreut. Die Entscheidung hat der Katastrophenschutz im Landratsamt getroffen. Ob auch an den kommenden Tagen der Unterricht entfällt, soll im Laufe des Montags entschieden werden.

Auch bei der Bayerischen Oberlandbahn kommt es aller Voraussicht am Montag zu Einschränkungen. Alle Informationen zum Wintereinbruch im Oberland finden Sie in unserem Ticker.

fp/dak

Rubriklistenbild: © Andreas Leder