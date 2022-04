Weidestreit: Holzkirchens Bürgermeister und Landwirt sind sich weiter uneinig

Von: Nina Gut

Vor Gericht steht derzeit ein Landwirt, der von der Gemeinde Holzkirchen eine Weide gepachtet hatte. © Archiv

Vor dem Landgericht München II wird derzeit die Klage der Gemeinde Holzkirchen gegen einen Landwirt verhandelt. Es geht um 11 300 Euro, die die Gemeinde dem Mann in Rechnung gestellt hatte. Der wehrt sich.

Holzkirchen – Bis zum Schluss redeten sie sich im Gerichtssaal die Köpfe heiß. Doch eine Einigung zwischen Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) als Repräsentant der Gemeinde Holzkirchen und einem Landwirt, mit dem er einst gut bekannt war, kam nicht zustande. Also geht es vor dem Landgericht München II weiter um 11 300 Euro, die die Gemeinde von dem Landwirt für Zaunabbau und Mäharbeiten fordert, weil dieser eine Pachtfläche nicht beweidet habe.

Wie berichtet, hatte der Mann 2008 für seine Schafe eine rund ein Hektar große, abschüssige Fläche am Teufelsgraben in Föching für 65 Euro pro Jahr von der Gemeinde gepachtet. 2019 und 2020 bewirtschaftete er die Weide nicht mehr. Er führt schwere gesundheitliche Probleme als Grund an.

Die Gemeinde schickte dem Landwirt Mahnungen, setzte ihm Fristen, die Weide in Ordnung zu bringen – und kündigte ihm schließlich. Gegen Ende 2020 baute der Bauhof der Gemeinde den Weidezaun ab. Kosten: fast 8500 Euro. Die Mäharbeiten durch eine externe Firma kosteten weitere 2800 Euro.

Der Anwalt des Landwirts hält die Kosten für weit übertrieben. „Das ist wie ein festlicher Ausflug des ganzen Bauhofs, der sich mit neuen Maschinen über einen kleinen Schafzaun hermacht.“ Der Markt dagegen ist der Meinung, er könne 60 Euro pro Mannstunde abrechnen. „Das glaube ich nicht“, betonte der Vorsitzende Richter, „der Markt arbeitet im Gegensatz zu einem Wirtschaftsunternehmen nicht gewinnorientiert.“ Schmid widersprach: Man berechne die Kosten nach betriebswirtschaftlichen Kriterien. Aber der Richter machte ihm einen Strich durch die Rechnung: „ Der Bauhof ist nur für öffentlich-rechtliche Aufgaben zuständig, für sonst gar nichts.“ Schmid nahm das zur Kenntnis, betonte aber, er halte das für realitätsfremd.

Umstritten ist aber auch, ob eine außerordentliche Kündigung von Sommer 2020 oder die ordentliche Kündigung zum 31. Dezember 2020 gültig ist. Dazu müssen noch Dokumente vorgelegt werden. Sollte die Gemeinde den Zaun zu früh abgebaut haben, könnte sie ganz mit ihrer Klage scheitern.

Nicht zuletzt ging es um den Gesundheitszustand des Landwirts, der seit Mai 2018 eine Reihe von Krankheiten erlitten hatte, beginnend mit einem Hirnschlag. Seine Leidensgeschichte zog sich, bis er 2019 wegen einer Herzerkrankung operiert wurde. Dann verletzte er sich schwer am Finger. „Ich sehe Gründe, mit der Klage gänzlich zu scheitern, wenn der Beklagte überwiegend gesundheitlich gehindert war“, so der Richter. Schmid ist der Meinung, dass der Landwirt seine Erkrankungen hätte melden müssen. „Ich wusste das nicht“ , sagte Schmid.

Der Richter bemühte sich inständig, die Parteien zu einem Vergleich zu überreden und schlug 4000 Euro vor. Wie Schmid dem Merkur im Anschluss an die Verhandlung sagte, entspricht das den Fremdkosten, die die Gemeinde für Mähen und Entsorgung des Zauns hatte. Erst lehnten alle ab. Doch nach einer Besprechungspause signalisierte die Gemeinde Einvernehmen. Die Gegenseite allerdings stellte sich 2500 bis 3500 Euro vor. Das lehnte wiederum der Markt ab. Schmid sagte dem Merkur auf Nachfrage: „Ginge es um mein Privatvermögen, würde ich mit mir reden lassen. Aber ich bin Treuhänder der Gemeinde.“

