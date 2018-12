Weihnachtliches für alle Sinne: Das erwartet die Besucher auf dem WinterZauber in Holzkirchen

An diesem Wochenende lockt der Holzkirchner WinterZauber wieder mit Buden, Schmankerln und einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm. Das ist alles geboten.

Holzkirchen – Das Wetter meint es gut mit dem Holzkirchner WinterZauber, der am Wochenende stattfindet. Nicht nur, dass der Glühwein bei den für Samstag angekündigten Minusgraden erfahrungsgemäß besser schmeckt, auch um die Schneebar muss sich niemand sorgen, genauer gesagt darum, dass sie auf einmal wegschmilzt. Der frostige Getränkestand, der auf der samstags gesperrten Münchner Straße errichtet wird,ist eine der Neuheiten des vorweihnachtlichen Treibens in der Marktgemeinde.

Rund um den Marktplatz erwarten die Besucher am Samstag (14 bis 21 Uhr) und am Sonntag (11.30 bis 19 Uhr) bereits zum 9. Mal zahlreiche Standl mit einer breiten kulinarischen Spannweite, Food-Trucks und ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm. Wer’s sportlich mag, kann sich auf der zwölf Meter langen Eisstockbahn mit seinen Bekannten messen, die auf der Münchner Straße aufgebaut wird. Sportlich wird’s am Samstag auch um 16.30 Uhr, wenn eine Tanzgruppe der Tanzfiliale Stephanie Groß auf der Münchner Straße ihr Können zeigt.

Besinnlich-ruhige Töne schlagen dagegen die Musikgruppen an, die auf der Bühne vor dem Kriegerdenkmal auftreten. Eine kleine musikalische Kostprobe geben der Kinderchor der Liedertafel Holzkirchen (15.30 Uhr), der Cantica Nova Kinderchor (16.30), der Katholische Kinder- und Jugendchor (17.30) und zum Abschluss der Frauenchor Il Bel Canto (18.30).

Wenn die letzten weihnachtlichen Lieder verstummt sind, wird es auf der Bühne nochmals spannend. Die Marktgemeinde kürt um 19 Uhr die Gewinner der Schnitzeljagd, die sie gemeinsam mit örtlichen Einzelhändlern veranstaltet hat (wir berichteten). Die Gewerbetreibenden im Ortskern sind auch beim WinterZauber mit eingebunden. Sie öffnen am Samstag bis 20 Uhr ihre Ladentüren.

Die Fieranten – 21 haben sich angemeldet – rollen schließlich am Sonntag an. Auf dem Herdergartenparkplatz findet ab 8 Uhr, mittlerweile schon traditionell parallel zum Treiben am Marktplatz, der Fierantenmarkt statt. Dort werden auch die beiden großen Foodtrucks (Burger und Sandwiches) zu finden sein, die tags zuvor ihre fahrbaren Küchen noch an der Münchner Straße abstellen.

Magisch, wie es sich für den WinterZauber gehört, wird’s im Märchenzelt, in dem Agnes Kraus und Harry Oriold für die jungen Besucher zu jeder vollen Stunde Geschichten vorlesen. In der Zwischenzeit können die Kleinen auf der vom Fools-Theater organisierten Eisenbahn eine Runde drehen oder im Bastelzelt Lebkuchen verzieren. Nebenan in der Gemeindebücherei führt der Waldorfkindergarten am Sonntag die Geschichte „Tomate und der Fuchs“ als Puppenspiel auf (Spielzeiten 15.15 und 16.15 Uhr).

Auf der Musikbühne tritt am Sonntag noch die Jugendgruppe des Holzkirchner Musikzugs auf (14.30 Uhr). Höher hinaus wagt sich Max Knopp. Der gemeindliche Jugendreferent spielt Trompete von einem der oberen Rathaus-Fenster aus. Weihnachtliche Klänge zum Abschluss des WinterZaubers.

Die Schneebar ist dann bereits von der Münchner Straße verschwunden. Entweder geschmolzen, zu Schneebällen verarbeitet oder auf der Fahrbahn verteilt. Je nach Wetter.

fp