Alle Gefühle, die Weihnachten ausmachen

Waller Sänger und Musikanten in St. Josef

Unter dem Motto „Jubel, o Erde“ stand das Weihnachtssingen des Waller Kirchenchors. Nach dem ersten Singen am Freitag in Wall gab es zwei Tage später ein „da capo“ in St. Josef in Holzkirchen. Knapp 500 Besucher genossen gut eine Stunde alpenländische Chor- und Instrumentalmusik – und machten sich musikalisch beglückt und innerlich gestärkt auf den Heimweg.