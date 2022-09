Weil Lkw-Parkplätze fehlen: Trucker müssen wildbieseln

Rast nach langer Fahrt: Brummis parken trotz Halteverbot im Gewerbegebiet Fichtholz. © TP

Bundesweit fehlen Parkplätze für Lkw. Das hat Folgen für autobahnnahe Gewerbegebiete wie das am Fichtholz. Dort dulden Polizei und Kommune wildparkende Laster – weil es keine Alternativen gibt. Ansässige Firmen fordern jetzt Sanitäranlagen für die Fernfahrer.

Fichtholz – Vergangenes Wochenende hat Andreas Bachthaler den Fahrer eines Sprinters aus Polen in seiner Maschinenbaufirma „data M Engineering“ an der Konrad-Zuse-Straße duschen und aufs Klo gehen lassen – wieder einmal. „Sonst machen die ihr Geschäft auf unserem Grundstück, und das stört mich“, sagt der Unternehmer. Den Truckern selbst macht er keinen Vorwurf: „Ich verstehe das, irgendwo müssen sie ja hin.“

Stattdessen sieht er die Gemeinde Holzkirchen in der Pflicht, im Gewerbegebiet Fichtholz mobile Häuschen aufzustellen, um die unappetitlichen Folgen des Lkw-Parkplatzmangels zu stoppen. „Wenn man es duldet, dass die über Nacht in der Parkverbotszone stehen, muss man auch die entsprechende Infrastruktur schaffen. Oder man setzt das Parkverbot konsequent durch.“

Bachthaler ist mit dieser Haltung nicht alleine: Auch andere an Bergfeld- und Konrad-Zuse-Straße ansässige Unternehmen wie Bosch und Southern Blue missbilligen die Wildbieslerei. Bereits im vergangenen Winter hatte es deshalb einen Krisengipfel mit Gemeinde, Landratsamt, betroffenen Firmen und der Polizei gegeben. „Uns lagen viele Beschwerden von Firmen vor“, sagt Wibke Reinwarth, Verkehrsverantwortliche der Holzkirchner Polizei. „Deshalb wurden Möglichkeiten erörtert, wie sich die Lage verbessern lässt.“

Polizei machtlos

Die Standortförderung hatte daraufhin mobile Poller vorgeschlagen, damit Laster gar nicht erst parken können. Die Mehrheit der Unternehmen lehnte das aber ab. „Poller sind keine praktikable Lösung, weil die auch unseren Lieferverkehr behindern“, erklärt Bachthaler.

Auch die Holzkirchner Polizei kontrollierte dann verstärkt – ohne Erfolg: „Für uns ist das Gebiet sehr schwierig“, sagt Reinwarth. „Die Fahrer geben uns das Bußgeld bereitwillig, denn sie müssen ja ihre gesetzlichen Ruhezeiten einhalten.“ Vor allem am Sonntag, wenn Lkw Fahrverbot haben, ist das Gewerbegebiet zugeparkt. Inzwischen dulden Polizei und Gemeinde die im Parkverbot stehenden Laster sogar: „Wir verteilen keine Knöllchen mehr“, sagt Reinwarth.

Mangel verschärft sich

Das Problem ist nicht neu: Der Bundesanstalt für das Straßenwesen (BASt) zufolge fehlen an deutschen Autobahnen mehr als 23 000 Lkw-Parkplätze. Alle fünf Jahre erhebt die Behörde, wie viele Parkplätze fehlen, kommendes Jahr ist es wieder soweit. Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) schätzt, dass bis 2023 rund 40 000 Parkplätze fehlen, weil der Transportverkehr in den zurückliegenden Jahren stark zugenommen hat. Die A 8 zwischen München und Salzburg ist besonders betroffen: Sie zählt zu den Arterien des Güterverkehrs.

Trotzdem gibt es zum Beispiel an der Raststation Holzkirchen Süd nur 40 Lkw-Parkplätze, 14 Bus-Parkplätze und einen 200 Meter langen Parkstreifen für Großraum- und Schwertransporte. Die Raststation Holzkirchen Nord hat weitere 40 Lkw-Parkplätze, neun Bus-Stellplätze und einen 95 Meter langen Parkstreifen für Großraum- und Schwertransporte. Das teilte die südbayerische Niederlassung der Autobahn-Gesellschaft des Bundes auf Nachfrage mit. Demnach seien die Parkplätze bereits in den Jahren 2016 bis 2018 ausgebaut worden. Einen Richtwert, der – abhängig von der Verkehrslast – eine Mindestzahl an Lkw-Parkplätzen vorschreibt, gebe es nicht.

„Die Lkw parken Pannenbuchten und Seitenstreifen zu“, klagt Michael Janski, Chef der Autobahnpolizei Holzkirchen, „das können wir nicht dulden.“ Ihm ist bewusst, dass die Falschparker, die seine Dienststelle von der Autobahn vertreibt, ins Gewerbegebiet am Fichtholz ausweichen. „Aber unter Abwägung der Gefahrenpotenziale ist uns das lieber.“

Auch die Gemeinde greift nicht etwa mittels kommunaler Parkraumüberwachung durch: „So lange der Ausbau von weiteren Stellplätzen an der Autobahn nicht erfolgt ist, wird eine gewisse Toleranz gezeigt“, sagt Pressesprecherin Sissina Osorio Lamoru. „Dadurch wird die allgemeine Verkehrssicherheit auf der Autobahn erhöht. Unter anderem wird verhindert, dass die Fahrer die Nacht auf dem Standstreifen verbringen.“

Otterfing reicht nicht

Ob der Bau der Parkanlage Otterfing Entlastung bringt? Hier sind laut Autobahngesellschaft 106 Plätze nur für Lkw sowie ein 360 Meter langer Parkstreifen für Schwertransportfahrzeuge geplant, außerdem WC, Urinale und Duschen. Bachthaler ist skeptisch: „Es ist eine Illusion, zu glauben, dass das die Situation nennenswert entschärft. Die Fahrer suchen von Nürnberg bis Salzburg nach Parkplätzen.“ Deshalb könne die Gemeinde das Problem nicht einfach aussitzen.

