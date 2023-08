140 neue Wohnungen: Anwohner protestieren weiter gegen Bebauung einer Holzkirchner Wiese

Von: Andreas Höger

Erster Bauabschnitt des Quartiers: Rund 140 Wohnungen sind an der Baumgartenstraße geplant; von der Tölzer Straße werden die Kita und der Supermarkt anfahrbar sein. Die Autos verschwinden in einer Tiefgarage. © SPP STURM PETER + PARTNER/TRR LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Mühsam arbeitet sich das Wohnquartier zwischen Tölzer Straße und Baumgartenstraße über die Genehmigungshürden. 140 Wohnungen, eine Kita und ein Supermarkt – viele Nachbarn fürchten, dass die Straßen dem Zuwachs schon dieses ersten Bauabschnitts nicht gewachsen sind. Eine Mehrheit des Gemeinderats teilt diese Bedenken nicht.

Holzkirchen – Zusätzlicher Wohnraum für Holzkirchen ist gefragt – und auf einer innerörtlichen Wiese, fast vier Hektar groß, wird er kommen. 2019 hatte die Marktgemeinde einen städtebaulichen Wettbewerb ausgelobt und einen Siegerentwurf gekürt. Seitdem geht es darum, die Idee in konkrete Bauleitplanung und schließlich Baurecht umzusetzen.

Dabei zeigte sich, dass das Verfahren aufgeteilt werden musste, weil die Gespräche mit einem der sechs Grundstücksbesitzer im Norden des Areals stocken – dort, wo sich noch ein landwirtschaftlicher Betrieb befindet. Überplant werden vorerst „nur“ zwei Drittel der Wiese, hier liegen auch die Kita und der Vollsortimenter-Supermarkt. Die Gemeinde selber besitzt etwa ein Drittel der Gesamtfläche.

Neuer Paragraf hinfällig: Wechsel ins Regelverfahren

Zusätzliche Zeit kostete ein Verfahrens-Wechsel. Ursprünglich wollte die Gemeinde einen 2017 frisch ins Baugesetzbuch aufgenommenen Paragrafen (§ 13b) nutzen, der für bestimmte Projekte, die viel Wohnraum schaffen, ein beschleunigtes Verfahren versprach. Die Umweltprüfung wäre entfallen, Ausgleichsflächen nicht nötig gewesen.

Eine Umweltschutzorganisation beklagte den neuen Paragrafen jedoch beim Bundesverwaltungsgericht, das jetzt entschied, dass der „13b“ nicht mit Europarecht vereinbar ist. Die Holzkirchner Gemeindeverwaltung reagierte. Um das Verfahren auf ein rechtssicheres Gleis zu führen, wechselte man in ein „Regelverfahren“. Wie Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats erklärte, als es um die Billigung des aktuellen Planentwurfs ging, muss die Gemeinde jetzt also auch Ausgleichsflächen nachweisen.

Die Rechtssicherheit könnte durchaus noch eine Rolle spielen, da dem Projekt auch Widerstand entgegenschlägt. Begleitet wird die Planung von hartnäckigem Protest vieler Nachbarn, die eine zu dichte Wohnnutzung beklagen und einen Verkehrskollaps befürchten. Der Wechsel ins Regelverfahren und die Aufteilung in zwei Abschnitte änderten daran nichts. Auch im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden bezüglich des ersten Bauabschnitts hagelte es Einsprüche

„So viele Einwände von Anliegern – das gab’s meines Wissens noch nie“, erklärte Hubert Müller (FWG) in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats, als der Billigungsbeschluss anstand. Er hält die Sorgen bezüglich des zusätzlichen Verkehrs für berechtigt – so wie die ganze fünfköpfige FWG-Fraktion, die als einzige gegen den Billigungsbeschluss stimmte.

Tiefgarage fasst 330 Plätze

Die Gemeinde hatte die Problematik im Vorfeld prüfen lassen; demnach sind täglich 860 Fahrten durch die Bewohner des neuen Quartiers zu erwarten. Dies könnten die vorhandenen Straßen aufnehmen, erklärte ein vom Rathaus engagierter Planer in der Sitzung. Die Tiefgarage fasst 330 Plätze; zwei Einfahrten sind an der Baumgartenstraße geplant, eine weitere (mit Linksabbiegespur) auf der Tölzer Straße. Verkehrlich könnten auch der Baustellenverkehr, die Kita und der Supermarkt aufgefangen werden. Der zusätzliche Verkehrslärm führe nicht zu einer „wesentlichen Verschlechterung“ des Istzustands; es seien hier keine Konflikte zu erwarten. Eine „Besonnungsstudie“ habe gezeigt, dass die Dichte der Wohnungen den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Birgit Eibl (FWG) hält diese Einschätzungen für zu optimistisch: „Tölzer Straße, Burgstaller Straße und Baumgartenstraße werden zu stark belastet.“ Sie sehe noch keinen Lösungsansatz und schlug vor, „nochmals eine Schleife zu drehen, ehe wir einen Verkehrskollaps riskieren.“ Auch Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) sieht „punktuelle Belastungen“ als Zubringer-Route in Richtung Bahnhof. „Das ist aber nicht den ganzen Tag so.“ Nicht Autofahrer, sondern Radler würden die Baumgartenstraße am stärksten nutzen.

Elisabeth Dasch (SPD) verwies auf die Durchlässigkeit des Quartiers und ist überzeugt, dass durch den neuen Supermarkt viele Autofahrten im Süden Holzkirchens wegfallen. „Und irgendwo müssen wir Wohnraum schaffen“, sagt Dasch. Mehr Wohnraum bringe auch mehr Verkehr mit sich, sagte Schmid. In der Abwägung dieses Zielkonflikts komme er zu dem Schluss, „dass wir in der Summe eine Verbesserung bekommen“. Das Quartier werde zu einem „Gewinn für Holzkirchen“, ist sich Robert Wiechmann (Grüne) sicher.

Der Bebauungsplan-Entwurf ist damit nicht durch, die nächste Auslegungsrunde steht an. Dann können sich alle Träger öffentlicher Belange äußern. „Es ist noch ein weiter Weg“, glaubt der Bürgermeister.

