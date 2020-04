Weltklasse-Pianist Freddy Kempf bei uns im Live-Video: Trotz Corona - „Wir sind noch da“

Weltklasse-Pianist Freddy Kempf spielt am Samstag im Live-Stream aus dem Kultur im Oberbräu in Holzkirchen eine Klaviersonate zum Beethoven-Jahr. Im Interview verrät er mehr.

Holzkirchen– Ein Weltklasse-Pianist kommt mit seiner Musik heim zu den Kulturfreunden: Freddy Kempf (42), der mit seiner Frau Katja Lämmermann, Konzertmeisterin am Münchner Gärtnerplatztheater, und den Kindern in Holzkirchen lebt, wird am Samstag, 18. April, per Stream live aus dem Kultur im Oberbräu mit Ludwig van Beethovens letzter Klaviersonate (Nr. 32 in c-Moll Opus 111) zu erleben sein.

Für den Pianisten, der sonst am Flügel vor vollen Sälen in aller Welt spielt, eine neue Herausforderung: Um den Ton sauber ins Netz zu bekommen, spielt er auf einem Silent-Klavier, das Piano Eberl für die Aktion zur Verfügung stellt. Wir sprachen mit Freddy Kempf über die Corona-Lage, Beethoven und die Idee hinter dem Konzert-Stream.

Herr Kempf, Sie wären eigentlich gerade international auf Konzertreisen unterwegs. Ihre Frau ist auch Musikerin. Was bedeuten die Absagen aller Auftritte für Sie?

Freddy Kempf: „Ehrlich gesagt ist es eine Katastrophe. Die ganze Arbeit und damit das ganze Einkommen fällt aus. Als Musiker hat man überhaupt keinen Ersatz, denn ich kann ja derzeit auch keinen Unterricht geben. Für mich sind aktuell alle Konzerte bis September abgesagt. Wir haben Angst, dass sich das nicht erholen wird: Viele Veranstalter sind auf den Kartenvorverkauf angewiesen, sie riskieren keine leeren Konzertsäle und setzen momentan keine neuen Termine an. Viele führende Musikagenturen gehen schon pleite. Es ist eine sehr unsichere Zeit. Sie trifft viele sehr hart, natürlich nicht nur Künstler.“

Am Samstag treten Sie im Live-Stream aus dem Kultur im Oberbräu auf, das heuer eigentlich sein zehnjähriges Bestehen feiern wollte. Was war Ihre Motivation dafür?

Freddy Kempf: „Ich denke, dass viele Leute die Veranstaltungen vermissen, die sie nun nicht besuchen können. Zum Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag Beethovens war weltweit ja sehr viel geplant. Und dann ist die Sache auch die: Meine Frau und ich kriegen sonst ja gar nichts voneinander mit – wenn einer von uns auftritt, muss der andere zuhause bleiben. Irgendwann hat sie abends, als die Kinder im Bett waren, gesagt: Könntest Du mir mal eine Klaviersonate spielen? Da kam die Idee. Und so wird auch der Auftritt am Samstag kein richtiges Konzert. Aber auch kein Video, wo man mal reinklickt und es dann vielleicht später anschaut oder nicht: Man kann nur live dabei sein oder es verpassen.“

Eine Sonate zum Beethoven-Jahr, die Mut macht

Welche Herausforderungen gibt es denn dabei?

Freddy Kempf: „Das ist für mich eine ganze neue Erfahrung. Es ist ja kein richtiges Konzert, nur mit einer Kamera und ohne Publikum. Aber natürlich muss ich richtig spielen. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht zwischendurch mal etwas trinke oder eine WhatsApp schreibe (lacht). Wir haben natürlich schon überlegt, wie wir das am effektivsten machen. Viele Künstler spielen ja derzeit zuhause oder in leeren Konzertsälen und stellen das ins Internet. Wir haben uns entschieden, den Klang gleich elektronisch zu übertragen, damit möglichst viel von der Musik zuhause ankommt.“

Sie haben für den Stream Beethovens letzte Klaviersonate ausgewählt. Warum gerade dieses Stück?

Freddy Kempf: „Es war nicht ganz einfach, nur eine Sonate auszuwählen. Aber ich finde diese Sonate sehr berührend. Mich beeindruckt, dass Beethoven weiter Musik geschrieben hat bis ans Ende seines Lebens, obwohl er taub wurde. Aber mit den Klaviersonaten hat er ganz bewusst aufgehört. Beethoven war ja Pianist, und damals gab es keine richtigen Klavierstücke, das Instrument war ja noch ganz neu und wurde ständig verbessert. Er hat seine Klaviersonaten für sich selbst geschrieben, sie haben ihm persönlich mehr bedeutet als andere Formen. Ich denke, es hatte eine Bedeutung für ihn, dass er relativ früh beschlossen hat, seine letzte Klaviersonate zu schreiben. In diesem Stück ist zu spüren, dass es für Beethoven eine Tragödie war, auf einmal Probleme mit dem Gehör zu haben. In dem Stück gibt es nur zwei Teile statt wie sonst drei oder vier. Der erste Teil klingt zornig, frustriert und insgesamt negativ. Aber der zweite Teil klingt sehr positiv, froh und leuchtend. Ich fand, man kann diese beiden Teile gut für sich anhören und für sich entscheiden, was man daraus ziehen möchte.“

Nach dieser Interpretation kann diese Sonate also auch Mut machen in dieser Zeit?

Freddy Kempf: „Hoffentlich, ja!“ (lacht)

Momentan schicken viele Künstler Streams in die Welt, was natürlich kein vollwertiger Ersatz ist, schon gar nicht finanziell. Warum ist es trotz Corona-Krise oder gerade jetzt wichtig, dass Kunst und Kultur sichtbar bleiben?

Freddy Kempf: „Viele Leute verstehen nicht ganz, welche Bedeutung Kultur hat. Vielleicht spüren sie es jetzt mehr. Kultur ist ja immer präsent. Auch im Radio. Aber Popkultur muss eben immer möglichst vielen Leuten gefallen. Auch das ist sehr wichtig. Die klassische Kultur hingegen zeigt das Beste und Schönste, was die Menschheit erfunden hat. In den Streams sagen wir: Wir Künstler wollen etwas anbieten. Wir sind noch da.“

Live-Übertragung am Samstag, 18. April 2020

Wir übertragen den etwa 30-minütigen Auftritt von Freddy Kempf am Samstag, 18. April, um 18 Uhr live. Zuvor beginnt um 17 Uhr die etwa halbstündige Lesung „Pettersson und Findus“ für die ganze Familie mit den Hauptdarstellern aus der Bühnenproduktion des Fools-Ensembles, Cathrin Paul und Bernd Schmidt.

Katrin Hager