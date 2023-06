„Weltweit kein besserer Platz“: Warum Hobby-Astronom Weiss jetzt ein eigenes Teleskop in Chile hat

Von: Christine Merk

Bekommt Zuwachs: Neben dem Teleskop in seinem Garten in Holzkirchen greift Martin Weiss in Kürze auch auf ein eigenes Teleskop in Chile zu. © Thomas Plettenberg

In seinem Garten in Holzkirchen hat sich Martin Weiss ein eigenes Observatorium mit drei Teleskopen gebaut. Schon als Kind kletterte er auf den Stadlberg, um nach den Sternen zu schauen. Jetzt frönt der Familienvater seiner Leidenschaft mit einem neuen Projekt.

Holzkirchen – Der Ingenieur hat sich in Chile einen Standort für ein Teleskop gemietet. Wir haben ihn gefragt, wie es dazu kam.

Herr Weiss, warum ausgerechnet Chile?

Es gibt wohl weltweit keinen besseren Platz als Chile, um den Sternenhimmel zu beobachten. Vielleicht noch Namibia. In Chile ist die Luft sehr trocken und klar – ganz im Gegensatz zu hier. Wenn es immerzu bewölkt ist, und das war es ja in den letzten Wochen hier sehr oft, sieht man einfach nichts. Das ist schon etwas deprimierend. Außerdem sind in Chile die Luftströmungen sehr konstant und gleichmäßig, sodass das Seeing sehr gut ist Die Sterne funkeln nicht.

Chile ist sozusagen ein Mekka für Astronomen?

So könnte man sagen. In Chile stehen wirklich riesige Teleskope. Bekannt ist das Paranal Observatorium auf dem Cerro Paranal (das Paranal-Observatorium in der Atacamawüste wird von der Europäischen Südsternwarte betrieben, ein exklusives Hotel gehört dazu; Anm. d. Red.). Dort, wo ich hin will, stehen jetzt aktuell 43 Teleskope: von Hochschulen aus aller Welt genauso wie von Hobby-Astronomen. Sie sind in fünf Hallen untergebracht, die mitten in der Wüste gebaut wurden. Ich glaube, eine sechste ist schon in Planung.

Und Sie mieten dort ein Teleskop?

Nein, ich habe mir hier ein Teleskop gekauft, das bereits nach Chile geschickt wurde. Dort wird es zu diesen Hallen transportiert und von Technikern aufgebaut und installiert. Inklusive Rechner.

Auf den Sie von Holzkirchen zugreifen?

Ja, so ist es. Man kann sich das wie eine ferngesteuerte Kamera vorstellen. Ich kann von zuhause das Teleskop steuern und am Bildschirm in meiner Küche, meinem Büro oder wo auch immer den Sternenhimmel sehen. Dank der Zeitverschiebung sogar zu familienfreundlichen Zeiten und nicht mitten in der Nacht.

Gibt es etwas Bestimmtes, das Sie beobachten wollen?

Vor Kurzem hat ein japanischer Hobby-Astronom eine neue Supernova entdeckt. Die beobachte ich schon jetzt und werde das auch über das Teleskop in Chile machen. Ansonsten – der Himmel ist verdammt groß, und da das Teleskop auf der Südhalbkugel steht, sieht man dort auch andere Sternbilder und Objekte als hier in Deutschland.

Ein Besuch in Chile ist nicht geplant?

Nein (lacht). Das ist bei diesem Anbieter gar nicht vorgesehen, und selbst wenn, könnte ich meiner Familie wohl kaum einen Urlaub in der Wüste von Chile vermitteln.

Wann wird Ihr ferngesteuertes Teleskop bereit sein?

Ich hoffe, spätestens in diesem Sommer. Wie gesagt, ist das Teleskop bereits am Flughafen in Chile. Wie lange das Weitere dort dauert, das weiß ich nicht. Doch ich hoffe, nicht länger als ein paar Wochen.

cmh