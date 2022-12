„Wer abnehmen will, braucht Muskeln“

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Bewegung und eine pflanzenbasierte Ernährung helfen, schlank und fit zu bleiben, sagen die Trainerinnen Petra Lammert (l.) und Monika Griesser von „Medifit.“ Beratend am Interview mitgewirkt hat auch ihre Kollegin, die Stoffwechsel-Expertin Susanne Andrä-Rudhart, die aber den Gesprächs- und © -Termin nicht wahrnehmen konnte. Foto: TP

Gans, Glühwein und andere Gaumenfreuden: Zwei Expertinnen erklären, wie man ohne Hüftgold durch die Feiertage kommt

Holzkirchen – Gans, Glühwein und andere Gaumenfreuden: Zu Weihnachten gibt es in vielen Familien ein Gelage. Unter welchen Voraussetzungen kurzzeitiges Schlemmen gar nicht so schlimm ist, erklären zwei, die es wissen müssen: Die diplomierte Sportwissenschaftlerin Monika Griesser und ihre Kollegin Petra Lammert, Bachelor of Arts Gesundheitssport und Prävention, kümmern sich in den Trainings- und Gesundheitsstudios von „Medifit“ in Holzkirchen und Hausham um das ganzheitliche Wohlbefinden ihrer Kunden.

Frau Lammert, Frau Griesser, wie lässt sich über die Feiertage trotz Plätzchen und Glühwein ein Figur-Desaster vermeiden?

Petra Lammert: Wer sich das ganze Jahr über regelmäßig bewegt, auf seine Ernährung und auf seinen Säure-Basen-Haushalt achtet, kann die Weihnachtszeit genießen. Prävention ist das Geheimnis!

Wie achtet man auf seinen Säure-Basen-Haushalt?

Lammert: Alkohol, Zucker, zu viel rotes Fleisch, aber auch Schlafmangel und Stress führen zur Übersäuerung des Körpers. Wer übersäuert ist, fühlt sich erschöpft und kann nachts nicht gut schlafen. Hilfreich ist, viel Wasser zu trinken, damit schädliche Stoffe abtransportiert werden können. Wir brauchen reines, mineralstoffreiches Wasser, keine Limo, keine Saftschorlen. Wir müssen nicht vegetarisch leben, aber jeden Tag ein Rinder-Steak sollte es nicht sein. Um den Säure-Basen-Haushalt im Gleichgewicht zu halten, gilt auch hier: Bewegung, eine pflanzenbasierte Ernährung und Saunagänge.

Warum können jene, die sich das Jahr über regelmäßig bewegen, über die Feiertage schlemmen, ohne nennenswert zuzunehmen?

Monika Griesser: Weil sie in der Regel mehr Muskelmasse haben. Im trainierten Skelett findet sich eine 40 Prozent höhere Mitochondriendichte. Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen. Dort wird die zugeführte Nahrung in Energie umgewandelt. Wenn man über das Jahr hinweg bis zu zwei Kilo Muskelmasse aufbaut, erhöht man seinen Grundumsatz, also den Energieverbrauch pro Tag, um etwa 160 Kalorien. Wer abnehmen möchte, muss also Muskeln aufbauen, um Energie zu verbrennen.

Wie oft muss man dafür trainieren?

Griesser: Zwei bis drei Mal in der Woche sollten es schon sein.

Hilft Ausdauertraining?

Griesser: Wir sollten beides tun: Muskel- und Ausdauertraining. Laufen zum Beispiel kann schädlich sein für jemanden, der kaum Muskeln hat. Denn Muskeln entlasten die Gelenke. Außerdem machen Muskeln das Ausdauertraining effizienter.

Wie motiviert man sich zum Training, wenn es draußen kalt und auf dem Sofa sehr gemütlich ist?

Griesser: Wer sich das ganze Jahr über mit Sport und gesunder Ernährung fit hält, bildet im Winter genügend Glückshormone wie Serotonin und Dopamin. Die helfen bei der Motivation. Wichtig ist außerdem ausreichend Schlaf zur Regeneration. Durchschnittlich sieben Stunden regenerativer Schlaf sollten es sein. In unserer Kultur kommen die meisten nicht auf dieses Pensum oder auf die nötige Schlafqualität.

Woran liegt das?

Griesser: Ein großes Thema sind sicherlich Handy, Tablet, Streamingdienste und Co. Die Menschen gehen zwar ins Bett, aber statt dort zu schlafen, schauen sie aufs Handy.

Zuweilen hört man vom „Hunt-and-Wait-Prinzip“: Man soll nach dem Sport eine Stunde warten, bevor man isst, weil dann der Stoffwechsel noch auf Hochtouren läuft und gleich an die Energiereserven geht. Stimmt das?

Griesser: Das hängt vom individuellen Trainingszustand ab. Gerade nach harten Trainingseinheiten kommt es auf eine gute Sofortversorgung mit allen wichtigen Regenerationsstoffen an, wie Elektrolyten, Vitaminen, Proteinen und Kohlenhydraten. Dann kommt der Körper schnell in die Superkompensation, also Leistungssteigerung und Muskelaufbau.

Welche Nahrungsmittel versorgen uns nach dem Sport mit diesen Regenerationsstoffen?

Lammert: Etwa ein hochwertiges Eiweiß-Shake ohne Zucker und ohne Geschmacksverstärker und eine Banane.

Kalt baden soll ein Fettkiller sein. Stimmt das?

Lammert: Tatsächlich braucht der Körper zur Wärmegewinnung Energie. Somit kann es an die Fettreserven gehen. Auch die Zimmertemperatur auf 20 Grad reduzieren und bei 18 Grad schlafen, regt den Stoffwechsel an.

Hilft ein Verzicht aufs Abendessen, um nicht zuzunehmen?

Lammert: Mahlzeiten auslassen, um Kalorien zu sparen, hilft nur bedingt und ist auf Dauer keine Lösung. Der Körper braucht, um Energie zu verbrennen, viele Vitalstoffe. Also Vitamine, Magnesium und sekundäre Pflanzenstoffe. Außerdem einen ausgeglichenen Hormonspiegel. Auch hier gilt: eine pflanzenbasierte, abwechslungsreiche Ernährung, zwei Liter mineralstoffreiches Wasser täglich und Bewegung helfen, dass man nicht zunimmt.

Wenn man über die Weihnachtszeit zwei bis drei Kilo zugenommen hat: Wie kriegt man die runter?

Lammert: Diäten sind nicht hilfreich. Nicht zuletzt, weil der Verzicht Stress für Körper und Geist bedeutet. Und um einen Jojo-Effekt zu vermeiden, muss man ein einmal erreichtes Gewicht mindestens drei Wochen halten, damit sich der Hypothalamus dieses Gewicht merkt. Stattdessen sollte man dauerhaft auf eine pflanzenbasierte Ernährung, zwei Liter Wasser täglich und – ganz wichtig – Bewegung setzen. Wer so lebt, findet nach Weihnachten automatisch zur alten Form zurück.

