Fahrrad-Studie: Ernüchternde Zahlen für Holzkirchen bieten „viel Potenzial zur Verbesserung“

Schwerer Weg: Von der Mobilitätswende ist Holzkirchen noch weit entfernt. Nur für 16 Prozent ihrer Wege nutzen die Bürger das Fahrrad. Die Gemeinde will hier ansetzen und gezielt den Radverkehr fördern. © tp-Archiv

Wer in Holzkirchen unterwegs ist, steigt am liebsten ins Auto. Eine aktuelle Befragung zeigt, dass das Fahrrad als Mobilitäts-Alternative kaum genutzt wird. Warum das so ist, das bekamen die Holzkirchner Marktgemeinderäte jetzt bei der Vorstellung einer groß angelegten Mobilitäts-Befragung erläutert.

Holzkirchen – Gut 14 000 Holzkirchner verlassen an einem Werktag ihr Haus. Im Durchschnitt unternimmt jeder dabei drei Wege. Den größten Anteil haben Freizeitaktivitäten, gefolgt von Einkaufen und Arbeiten. Das ergab die Holzkirchner Mobilitätsbefragung, die 2020 begonnen wurde und laut Gemeinde das Ziel verfolgt, „Handlungsansätze für eine zielgerichtete Radverkehrsplanung zu gewinnen“. Sprich: Die Daten sollen aufzeigen, wie die Gemeinde Rad-Infrastruktur verbessern muss, um mehr Holzkirchner zu animieren, sich aufs Radl zu schwingen anstatt das Auto zu starten.

Wie Frank Müller von der Beratungsfirma pbconsult (Nürnberg) am Dienstag im Gemeinderat erläuterte, behauptet das Auto noch klar den Spitzenplatz: 58 Prozent der Wege, die Holzkirchner täglich zurücklegen, werden mit dem Pkw unternommen. Das Fahrrad verwenden die Holzkirchner nur für 16 Prozent ihrer Wege. Hier will der Gemeinderat ansetzen: Der Anteil des Radverkehrs, so sieht es ein Beschluss vor, soll bis zum Jahr 2030 um bis zu zehn Prozent wachsen.

Schon Anfang 2020 hatten die Berater in ihrer Studie ausgewählte Holzkirchner brieflich um Angaben gebeten, wohin und wie sie sich an einem Stichtag bewegt hatten. Daraus ergab sich eine Datenbasis von über 1100 Personen, die insgesamt 3100 Wege dokumentierten. Weil Corona der Datenerhebung in die Quere kam, wurde die Befragung im Frühjahr 2020 ausgesetzt und erst im September und Oktober fortgeführt.

Neben objektiven Daten, mit denen sich das Mobilitätsverhalten in Zahlen ausdrücken lässt, war es den Studienleitern wichtig, auch subjektive Überzeugungen zu erheben. So konnten die Befragten angeben, warum sie kein Fahrrad benutzen. „Viele sagten, dass ihnen der Weg zu weit sei oder dass es für ihre Zwecke unkomfortabel sei, das Fahrrad zu benutzen“, erklärte Müller. Das deckt sich mit den objektiven Daten, denn mit 1,6 Kilometern sei die durchschnittlich zurückgelegte Radstrecke pro Person eher gering, wie die Studie feststellt. Die Hälfte der Befragten sei der Meinung, so Müller weiter, dass die Radwege in Holzkirchen ausgebaut werden sollten.

Für Katrin Simmel (SPD) war es „erschreckend, wie niedrig der Anteil an Radbewegungen ist“. Doch darin sah sie auch eine Chance: „Es gibt viel Potenzial zur Verbesserung“. Es gehe vor allem um infrastrukturelle Maßnahmen, fasste sie zusammen. Simon Ammer (SPD) regte zudem an, dass durch klug geführte Radwege „gefühlte Entfernungen“ im Ort reduziert werden könnten.

Die Ergebnisse der Mobilitätsbefragung dienen der Gemeindeverwaltung nun als Grundlage für die Radnetzplanung; auf dieser Basis sollen unter anderem Verbesserungsvorschläge aus der Holzkirchner Bürgerschaft umgesetzt werden.

Dies und der Entschluss, den Radverkehrsanteil in der Marktgemeinde zu erhöhen, bilden wiederum Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK). Schon 2018 hatte sich Holzkirchen zum Ziel gesetzt, die begehrte Auszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune“ zu erhalten. Noch heuer steht die Prüfung durch die AGFK im Rahmen einer Hauptbereisung an. ANDREAS WOLKENSTEIN

