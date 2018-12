Ein griabiger Treffpunkt - dem Sturm zum Trotz

Mehrere hundert Besucher haben am Wochenende die Winter-Musi-Gaudi des Musikzugs in Holzkirchen miterlebt. Die Veranstalter sind zufrieden.

Holzkirchen – Der kleine Christkindlmarkt am Waldrand im Holzkirchner Industriegebiet ist kein Geheimtipp mehr. Zum dritten Mal veranstaltete der Musikzug Holzkirchen heuer den zweitägigen Markt an seiner Vereinshütte in der Raiffeisenstraße. Viele Holzkirchner Vereine nahmen ebenfalls teil und gestalteten gemeinsam eine bunte Winter-Musi-Gaudi für Groß und Klein.

„Der Markt liegt idyllisch am Waldrand und ist klein, aber fein“, sagt Besucherin Angela Pohl. „Besonders gefällt mir, dass die Holzkirchner Vereine mitmachen und sich hier gegenseitig unterstützen. Und die vielen Aktionen für die Kinder sind genau nach dem Geschmack meines Sohnes Max“, erzählt die Holzkirchnerin. So geht es offenbar nicht nur ihr: Ein paar Hundert Besucher dürften es gewesen seink, die am Wochenende kamen, trotz teils ungemütlicher Umstände. „Am Samstag hat uns das Wetter nicht belastet“, berichtet Vorsitzender Andreas Forstner, „es wurde bis 22 Uhr gefeiert.“ Am Sonntag allerdings machte sich der Sturm bemerkbar. Aber: „Insgesamt sind wir sehr zufrieden“, so Forstner.

Große Veränderung zum Programm des Vorjahres gab es heuer kaum. „Wir setzen auf Bewährtes, das bis jetzt immer gut ankam“, erklärt Andi Beck, Zweiter Vorsitzender des Musikzugs. Der Christkindlmarkt diene vor allem als Plattform für den musikalischen Nachwuchs. „Es ist uns ein großes Anliegen, dass hier auch die Kleinsten sowie unsere Anfänger einen Auftritt haben. Es schult unsere Musiker, und es ist wichtig, dass vor Publikum gespielt wird“, erklärt der 31-Jährige. Insgesamt rund 100 Musiker sorgten während des Christkindlmarktes für jede Menge Ohrenschmaus. Darunter der zehnjährige Ferdinand aus Osterwarngau: „Ich bin seit einem Jahr Mitglied im Musikzug und spiele Trommel“, erklärt der Bub. „Beim ersten Auftritt war ich sehr nervös, mittlerweile bin ich kaum noch aufgeregt, weil ich weiß, dass es Spaß macht.“ Besonders gelungen war der Auftritt der Blech- und Klarinettenmusiker des Musikzugs am Samstagabend im Vereinsheim. Besinnliche Stücke wie „Geh’ mei Bruada“, „Zur Feierstunde“, „Lobesgesang“ und einige zackige Märsche entlockten dem Publikum viel Applaus.

An 15 kleinen Hütten konnten sich die Besucher kulinarisch versorgen, Geschenke kaufen und sich mit Glühwein und Punsch aufwärmen. Der Trachtenverein servierte Waffeln, der Frauenbund verkaufte selbst gebackene Plätzchen, und am Stand des Musikzugs wurden Liköre und Crèpes angeboten. Ehrensache, dass dort auch Eltern der kleineren Mitglieder anpacken – wie Sigrid Kuhn: „Meine Tochter ist im Musikzug, da ist es selbstverständlich, dass ich hier am Stand mithelfe.“

Lesen Sie auch: Die Christkindlmärkte im Landkreis Miesbach im großen Überblick

Wem noch kleine Geschenke für Weihnachten fehlten, der konnte auf dem kleinen Markt durchaus fündig werden. Filzschuhe, Teelichter, Naturkosmetik und vieles mehr wurde angeboten. Vor allem für die jungen Besucher des Marktes stand einiges auf dem Programm. Der Nikolaus stattete den Kindern einen Besuch ab, und im Vereinsheim wurde tatkräftig und kreativ gebastelt. Am Samstag feierten die Gäste am Stand der Holzkirchner Burschen bis spätabends ausgiebig. „Es macht jedes Jahr wieder Spaß“, sagt Burschen-Vorsitzender Florian Mooshofer: „Ein griabiger Markt, auf dem man so viele Bekannte trifft.“

Kathrin Suda