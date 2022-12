Winterzauber Holzkirchen: Schnee macht Stimmung auf Christkindlmarkt perfekt

Teilen

Der Name ist Programm: Dichter Schneefall macht dem Winterzauber am Samstagabend alle Ehre. © MKF_MaxKalup

Das Wetter spielte mit: Pünktlich zum Holzkirchner Winterzauber fiel Schnee in der Marktgemeinde und verwandelte den Ort in ein Winterwunderland. Mehr als 1000 Besucher kamen vorbei.

Holzkirchen – Von der Bühne am Marktplatz dringen helle Frauenstimmen über den Weihnachtsmarkt. „Dona Nobis Pacem“ singt der Holzkirchner Chor „Il Bel Canto“ und verbreitet eine friedliche Stimmung. 150 Meter weiter, am Oskar-von-Miller-Platz, klingt Weihnachten rockiger. Die Band CreamCake aus Rosenheim hat E-Gitarre, Bass und Schlagzeug dabei. Vor der Bühne wippen einige Zuschauer im Rhythmus der Musik. Die Stimmung beim Holzkirchner Winterzauber, der heuer zum ersten Mal nach zweijähriger Coronapause wieder stattfindet, ist von Beginn an gut.

Lesen Sie auch: Alle Christkindlmärkte 2022 im Landkreis Miesbach

Schon früh morgens beginnen die Standbetreiber, ihre Buden herzurichten. Schließlich wird am Abend der schönste Stand prämiert - es geht also um etwas. Die Waren werden zurechtgelegt, Tannenzweige angeheftet, der Glühwein wird erwärmt. Um 11 Uhr, zum offiziellen Start, befinden sich noch wenige Menschen am Marktplatz. Weil die Buden heuer ums Rathaus herum verteilt und in großem Abstand zueinander aufgestellt sind, wirkt der Winterzauber etwas leer. Doch das tut der guten Laune keinen Abbruch.

Festliche Stimmung: Nicht nur die Buden, sondern auch die umliegenden Gebäude sind beleuchtet. © MKF_MaxKalup

Christine Stein vom Waldorfkindergarten Holzkirchen findet: „Unsere Stimmung ist sehr gut“. Ihr Stand hält Mützen, Bänder und Plätzchen bereit, alles von den Kindergarteneltern selbst hergestellt. Einige Meter entfernt prangt, gut sichtbar, eine Senegal-Fahne am First eines Marktstandes. Darauf angesprochen lacht Julia Brandhofer. Sie ist Mitglied des Vereins für die Straßenkinder in Mbour (Senegal). „Dann hat die Fahne ja was gebracht“, freut sie sich. Zusammen mit Sigi Weber verkauft Brandhofer farbenfrohe Tücher und Körbe, hergestellt in der Ausbildungsstätte, die der Holzkirchner Verein in Senegal betreibt. „Die Leute mögen das“, erzählt Brandhofer. Auch sie findet es gut, dass der Winterzauber heuer auf einem größeren Areal stattfindet. So könne man gemütlich schlendern, das habe dann gleich einen Spaziergangcharakter.

Gesperrte Münchner Straße wird zur Essmeile

Gegen Mittag kommen mehr Besucher zur Ortsmitte. Die innere Münchner Straße ist gesperrt, vom Marktplatz bis zum Oskar-von-Miller-Platz hat sie sich in eine Essmeile verwandelt. Es gibt Baumstriezel und Bratwurst genauso wie Glühwein und Punsch. Nichts davon darf auf einem Weihnachtsmarkt fehlen. Für die Holzkirchnerin Nicole Prause ist das kulinarische Angebot beim Winterzauber besonders lobenswert: „Da ist für alle etwas dabei“, sagt sie, als sie vom Rundgang mit ihrem Sohn nach Hause geht.

Wie im Märchen: Sogar die Kindereisenbahn vor dem Rathaus ist weiß angezuckert. © MKF_MaxKalup

Auch Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) zeigt sich begeistert: „Die Stimmung ist großartig“. Die Idee, den Winterzauber nicht nur am Marktplatz stattfinden zu lassen, habe es schon 2020 gegeben, berichtet er. Doch damals konnte der Weihnachtsmarkt wegen Corona nicht stattfinden. Schmid findet, die weiterräumigere Gestaltung habe „dem Winterzauber mehr Bewegung verliehen“. Ein Modell für die Zukunft? Schmid ist sich sicher: „Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Schönste Stände prämiert

Am Samstagabend steigt die Spannung. Wer hat den schönsten Stand, bei wem hat sich der Aufwand gelohnt? Das Rennen machen der Waldorfkindergarten, der Senegalverein und die Mittelschule. Ein Sonderpreis geht an das FabLab Oberland, deren Service-Roboter Robi Glühwein ausschenkte. Die Freude bei den Beteiligten ist groß, so auch bei Waldorf-Erzieherin Stein: „Ein Hoch auf unsere super Bastler, Bäcker und Dekorateure“, sagt sie. Das wiederum könnte eigentlich für alle der 50 Stände gelten des Holzkirchner Winterzaubers gelten. Und an Frau Holle, deren tatkräftiger Einsatz dem Namen Winterzauber heuer vollumfänglich gerecht wurde.

Andreas Wolkenstein