So groß wie nie: Winterzauber umkreist jetzt sogar das Rathaus - Große Fußgängerzone

Von: Andreas Höger

Lichterglanz auf dem Holzkirchner Marktplatz: Nach zweijähriger Corona-Pause findet der Winterzauber heuer wieder statt (Archivbild). © Andreas Leder

Der Holzkirchner Winterzauber wird größer und „luftiger“: 50 Stände, zwei Bühnen und zwei Erlebniszelte locken am kommenden Adventswochenende (10./11. Dezember) in den Ortskern. Erstmals schlängeln sich die Buden auch ums Rathaus.

Holzkirchen – So groß war der Holzkirchner Winterzauber noch nie und noch nie so „luftig“: Rund 50 Stände und Buden laden am Samstag und Sonntag, 10./11. Dezember, zum adventlichen Bummeln und Flanieren in den Ortskern ein. Bespielt werden der Marktplatz und die Innere Münchner Straße, die sich an beiden Tagen wieder in eine Fußgängerzone verwandelt. Die Stände öffnen um 11 Uhr, am Samstag geht’s bis 21 Uhr, sonntags bis 19 Uhr.

Neu ist bei der mittlerweile 11. Winterzauber-Ausgabe, dass sich die Budenstraße erstmals auch um das Rathaus schlängelt. „Damit können sich die Stände besser präsentieren, und die Besucher stehen nicht so bedrängt“, sagt Eva Schmitz von der Standortförderung im Rathaus, die sich mit dem Kultur im Oberbräu um die Organisation kümmert. Die Idee war entstanden, als Schmitz 2020 und 2021 versucht hatte, trotz Corona einen „Winterzauber light“ auf die Beine zu stellen und mehr Abstand zwischen die Besucher zu bekommen.

Letztlich erwiesen sich in beiden Jahren die Pandemie-Auflagen als zu streng, um die Veranstaltung durchzuführen. Doch das Konzept, das Rathaus-Umfeld einzubeziehen, um den Winterzauber aufzuweiten, bekommt eine Chance. „Ich bin gespannt, wie die neue Aufstellung ankommt“, sagt Schmitz. Die Schneebar etwa zog hinter das Rathaus.

Auf dem Marktplatz halbiert sich die Zahl der Stände auf elf. So bleibt genug Platz für das kultige Märchenzelt, in dem „Frau Brausel“ und „Käptn Brummel“ kleine Besucher in zauberhafte Geschichten entführen. Vor dem Rathaus dreht die Kindereisenbahn ihre Runden. Für kleine und große Bastelfreunde dürfte das erstmals angebotene „Tüftelzelt“ vor der Bücherei zur Anlaufstelle werden; dort wird Weihnachtsschmuck aus LEDs gebastelt. Auf der Marktplatz-Bühne sind nachmittags Chöre, Alphorn-Bläser und Bavaria Folk zu hören; auch die TuS-Jazzdancer haben sich angesagt. Erstmals wird der schönste Stand prämiert: Die Jury kürt den Sieger am Samstag um 18.20 Uhr.

„Wir hatten sehr viele Anfragen von Standbetreibern aus der ganzen Region“, berichtet Schmitz. Entsprechend breit ist die Angebots-Palette, die auch bei der Kulinarik kaum Wünsche offenlässt. Ergänzt wird die Budenwelt, die sich nicht nur ums Rathaus, sondern auf der autofreien „Flaniermeile“ bis zum Oskar-von-Miller-Platz zieht, von Angeboten des Einzelhandels, der Samstag bis 20 Uhr geöffnet hat. Auf einer zweiten Bühne am Oskar-von-Miller-Platz kommt die Live-Musik etwas moderner und fetziger daher. Am Samstagnachmittag sind Stelzengeher angekündigt.

Für Autos ist die Innere Münchner Straße zwischen Marktplatz-Ampel und Oskar-von-Miller Platz von Samstag (9 Uhr) bis Sonntagabend (21 Uhr) gesperrt; das gilt auch für die Straße vor dem Rathaus und Teile der Marienstraße. Der Grüne Markt findet am Samstag auf dem Parkplatz Herdergarten statt. Wegen des zu erwartenden Andrangs empfiehlt Schmitz allen Winterzauber-Besuchern, Bahn und Busse zu nutzen. Am Samstag kann auch der hoki-Bedarfsbus gebucht werden.

