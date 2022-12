Nach Rassismus-Vorfall vor St. Josef: Pfarrer findet deutliche Worte

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Eine Frau kommt aus der Kirche, sieht zwei Jugendliche und beschimpft diese mit rassistischen Parolen. Ein Vorfall, der sich vor der neuen Pfarrkirche St. Josef in Holzkirchen ereignet hat. Pfarrer Gottfried Doll findet dazu sehr deutliche Worte.

Holzkirchen – „Rassismus auf Kirchengrund – das geht gar nicht!“ Unter dieser Überschrift berichtet Pfarrer Gottfried Doll (54) über einen Vorfall, der sich kürzlich vor der Kirche St. Josef zugetragen hat. Demnach saßen zwei Jugendliche mit Migrationshintergrund auf der Sitzbank unterhalb des Pfarrhauses. Eine Frau, die aus der Kirche kam, beleidigte die beiden aus dem Nichts heraus auf übelste Weise rassistisch. Doll droht nun, dieser Person ein Hausverbot auszusprechen, sobald er erfahre, wer sie sei. Den Opfern der Attacke riet er, Anzeige zu erstatten.

Herr Pfarrer Doll, nach einem rassistischen Vorfall nahe dem Pfarrhaus finden Sie auf der Homepage des Pfarrverbands sehr deutliche Worte. Warum so hart?

Gottfried Doll: Für mich ist es ein No-Go, dass Menschen, die sich friedlich auf dem Pfarreigelände aufhalten, derart angegangen werden. Eine rassistische Beleidigung ist kein Kavaliersdelikt. Ich wollte zeigen: So etwas hat harte Konsequenzen. So etwas nehmen wir nicht hin. Menschen, die rassistisch beleidigt werden, müssen ohnehin schon so vieles schlucken. Ich wollte ihnen zeigen, dass jemand auf ihrer Seite steht.

Was genau hat die Frau zu den Jugendlichen gesagt?

Gottfried Doll: Es war unter der Gürtellinie. Sie hat sie auf übelste Weise rassistisch beleidigt.

Sie schreiben in Ihrem Statement, dass Rassismus nicht mit dem christlichen Glauben zu vereinbaren ist.

Gottfried Doll: Das ist richtig. Gott hat uns als Menschen geschaffen. Er hat uns nicht aufgeteilt nach Nationalität oder sonstigen Merkmalen. Das steht auch so deutlich in der Bibel: Wir sind alle Kinder Gottes, und als solche haben wir uns gegenseitig zu respektieren.

Wie wurden Sie auf den Vorfall aufmerksam?

Gottfried Doll: Die Betroffenen – Mitglieder unserer Gemeinde – haben uns den Vorfall berichtet.

Woher wissen Sie, dass das so stimmt? Der Fall des prominenten Musikers Gil Ofarim, der 2021 einem Hotelangestellten Antisemitismus vorgeworfen hatte und sich anschließend wegen Verleumdung verantworten musste, zeigt doch, dass eine Bewertung zuweilen schwierig ist.

Gottfried Doll: Die beiden Betroffenen haben den Vorfall glaubhaft geschildert. Für mich bestehen keine Zweifel daran, dass sich das so zugetragen hat.

Konnten Sie die Frau, die die beiden Jugendlichen beleidigt hatte, schon ausfindig machen?

Gottfried Doll: Leider nein. Wir haben niemanden ausfindig machen können, auf den die Beschreibung eindeutig passt. Natürlich ist auch denkbar, dass die Frau gar kein Mitglied unserer Pfarrei ist.

Gibt es weitere Ermittlungen in dieser Sache?

Gottfried Doll: Nein. Gemeinsam mit den beiden Betroffenen sind wir übereingekommen, es bei dem Statement zu belassen. Es ist nicht nur auf unserer Homepage zu sehen, sondern es steht auch im Kirchenanzeiger. Aber wir werden weiterhin wachsam sein. Wir haben in unserer Gemeinde zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund. Wir dulden keinen Rassismus. Auch privat habe ich viel mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun, auch wegen meiner Pflegesöhne. Nicht zuletzt aus diesem Grund bin ich auch so entsetzt über dieses Ereignis.

Gab es in der Vergangenheit schon mal rassistische Vorfälle?

Gottfried Doll: Nein, das war das erste Mal. Und hoffentlich auch das letzte Mal.

