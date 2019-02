„Wir sind unglaublich stolz“: Spitzenturner Felix Remuta trägt sich ins Goldene Buch ein

Auf ein sportlich herausragendes Jahr folgte nun eine große Ehre: Spitzenturner Felix Remuta hat sich ins Goldene Buch der Marktgemeinde Holzkirchen eintragen dürfen.

Holzkirchen – Das Goldene Buch der Marktgemeinde Holzkirchen ist um einen Sportler reicher: Der Turner Felix Remuta hat sich am Freitag darin verewigt. Er befindet sich in guter Gesellschaft. Vor ihm hatten sich bereits Langläufer Lucas Bögl und Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer eingetragen. „Die Zeit war reif, dass du es auch machst“, sagte Bürgermeister Olaf von Löwis beim Empfang im Rathaus. Es war die Würdigung seiner sportlichen Leistung im Jahr 2018.

Remute blickt auf das wohl erfolgreichste Jahr seiner noch jungen Karriere zurück. Bei der Deutschen Meisterschaft in Leipzig holte der 21-Jährige die Goldmedaille im Sprung und Bronze am Boden. Zudem sicherte sich der fünffache Deutsche Juniorenmeister bei der International Gymnastics Competition im japanischen Aichi ebenfalls Gold im Sprung.

„Eine sensationelle Leistung – wir sind unglaublich stolz“, schwärmte Löwis. Die Basis für den Erfolg wurde beim Kinderturnen des TuS Holzkirchen gelegt, wo Remuta im Alter von fünf Jahren zum Turnen begann. Unter Trainer-Ikone Richard Hörle reifte er beim TSV Unterhaching zum Spitzenturner.

Inzwischen trainiert Remuta, der eine Ausbildung bei der bayerischen Polizei macht, als Kaderathlet am Olympiastützpunkt in Stuttgart. Mit seinen Nationalmannschaftskollegen bereitet er sich auf den Jahreshöhepunkt vor: die Heim-WM im Oktober in Stuttgart. Hier entscheidet sich, ob sich das Deutsche Team für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. „Die Teilnahme ist unser Ziel“, betonte Remuta. An Unterstützung aus der Heimat mangelt es nicht, wie Löwis versicherte: „Holzkirchen steht hinter dir.“

fp