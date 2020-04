Wirtesprecher: Wiesn-Ausfall trifft Landkreis nicht so hart

Laut Wirtsprecher Hans Vogl trifft der Wiesn-Ausfall die Gastronomen und Hoteliers im Landkreis nicht ganz so hart. Viel schlimmer sei ein anderes Problem.

Großhartpenning – Wenn vorher jemand Hans Vogl, den Geschäftsführer im Hotel und Landgasthof Altwirt in Großhartpenning, gefragt hätte: „Möchtest du lieber selbst wieder aufsperren oder die Wiesn absagen?“ Dann wäre seine Antwort klar gewesen: „Die ausgefallene Wiesn ist für uns das kleinere Übel.“ Viel schlimmer sei es für ihn, dass er quasi ab Mitte März seinen Betrieb schließen musste. So gehe es den meisten seiner Kollegen hier, sagt der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands im Landkreis Miesbach.

Was auch Vogl schon länger vermutet hat, steht nun fest: Das Oktoberfest 2020 fällt aus. Das haben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am gestrigen Dienstag offiziell verkündet. Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, sagt hierzu: „Bayern wird dieses Jahr ein wichtiges Stück Lebensglück fehlen.“ So heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem würden aufgrund der wirtschaftlichen Verflochtenheit weite Teile der Wirtschaft diesen Verlust deutlich spüren.

Die Gastronomen und Hoteliers im Landkreis treffe der Ausfall des Oktoberfestes wohl nicht ganz so hart wie die Münchner Kollegen, meint Vogl. „Die Wiesn ist Thema, aber nur im einstelligen Prozentbereich“, betont der Wirtesprecher. Sie sei normalerweise immer ein Geschäft, das „oben drauf“, komme. „Aber das kann man kompensieren, vor allem bei uns draußen.“ Denn: „Der Wiesn-Italiener schläft in der Regel nicht bei uns im Altwirt oder am Tegernsee.“ Trotz vereinzelter Übernachtungen vor allem an den Wiesn-Wochenenden mache der klassische private Oktoberfestgast die Hotels hier in der Region nicht voll. Zumal die Landeshauptstadt noch mal Betten aufgestockt habe. Der Aufwand, nach einem feuchtfröhlichen Tag von München hierher zu reisen, sei vielen zu groß. Immerhin koste eine einfache Taxifahrt gut 100 Euro. „Die Leute hauen schon auf der Wiesn ihr Pulver raus.“ Zielgruppe seien sonst eher hiesige Firmen, die auswärtige Kunden zur Wiesn einladen und mit einem Rundumprogramm samt Shuttleservice bespaßen. Aber auch die fallen jetzt ja weg.

Genau wie das Hauptgeschäft der Branche im Landkreis: Familienfeiern wie Firmungen, Kommunionen, Hochzeiten. Auch Ostern fiel flach. Selbst Tagungen gibt es nicht mehr. Theoretisch könnten Hotels im Moment zwar Geschäftsreisende beherbergen, sagt Vogl. Aber in der Praxis komme keiner mehr.

Daher musste Vogl seine Mitarbeiter zu 100 Prozent in Kurzarbeit schicken. Die Situation für ihn und seine Kollegen sei schwierig. Man müsse zuweilen viel Geld aufnehmen, dieses später wieder zurückzahlen. Und man wisse nicht, wie es langfristig weitergehe. Was seiner Meinung nach helfen würde, wäre zum Beispiel eine einheitliche Mehrwertsteuer von sieben Prozent in seiner Branche. Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband fordert die steuerliche Gleichbehandlung aller Speisen – unabhängig vom Ort des Verzehrs und von der Art der Zubereitung. Also unabhängig davon, ob die Speisen zum Mitnehmen oder in der klassischen Gastronomie angeboten werden, wo noch 19 Prozent anfallen.

Insgesamt ist Vogl sehr zufrieden mit der Arbeit der Politiker in der Coronakrise: „Hut ab vor der bayerischen und deutschen Spitze.“ Überlegungen der Österreicher, ihre Grenzen für deutsche Touristen zu öffnen, verfolgt Vogl mit Schrecken. Denn dann blieben ja im Fall einer Wiedereröffnung weniger Gäste für heimische Betriebe. Er und seine Kollegen hoffen nun, dass sie vielleicht um Pfingsten herum wieder ihre Türen aufsperren können. „Wir müssen durchhalten“, appelliert Vogl. mar

