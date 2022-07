Wirtschaftsschule Holzkirchen verabschiedet Absolventen: „Es war immer witzig mit Euch“

Von: Christine Merk

Mit einer Eins vor dem Komma schlossen elf junge Frauen und Männer ihre Zeit an der Wirtschaftsschule Pasold-Weissauer ab. © Privat

Bei der Abschlussfeier in der Wirtschaftsschule Pasold-Weissauer gab‘s launige und dankende Worte. Elf junge Frauen und Männer haben eine Eins vor dem Komma.

Holzkirchen – „Wir haben es geschafft!“ Mit diesen Worten ging Schülersprecher Emilio Bruno bei der Abschlussfeier in der Wirtschaftsschule Pasold-Weissauer zum „ernsten“ Teil seiner Rede über. „Ihr könnt stolz auf uns sein“, sagte er zu den Eltern, Lehrern und anderen Gästen im Publikum. „Wir sind es auch.“

Schülersprecher mit launiger Ansprache

Bruno hatte seine Ansprache launig begonnen, erinnerte an die Schuljahre, in denen die „übergroße Selbstüberschätzung“ des eigenen fotografischen Gedächtnisses die Schüler vor Prüfungen zusammengeschweißt habe. Er dankte Lehrern und Eltern für ihre Geduld und Unterstützung. „Wir hatten die coolsten Lehrer“, lobte er. „Es war immer witzig mit Euch.“

Jetzt stehe jedem ein neuer Weg bevor: Ausbildung, FOS oder Auslandsjahr. Fakt sei: „Uns stehen viele Möglichkeiten offen.“ Er wünsche allen, dass es gelingen möge, die eigenen Wünsche und Träume zu verwirklichen.

„Alles Gute für die weitere Reise“

Alles Gute für die weitere Reise wünschte auch Schulleiterin Kathrin Schilbach. Sie griff in ihrer Rede sinnbildlich für die Schulzeit die Reise mit einem Zug auf. Viel sei passiert auf der Strecke zum Ziel, erinnerte sie. Corona, Krieg, kleine und große persönliche Tragödien. Manche hatten in ihren Eltern strenge Reisebegleiter, alle mussten oft still sitzen auf harten Bänken, für jeden beginne jetzt eine neue Etappe. „Kommt nicht vom Weg ab“, wünschte die Schulleiterin den jungen Leuten dafür. Und wenn der Zug doch mal in einen Tunnel fahre, „vertraut darauf, dass es euch auch wieder rausbringt“. cmh

Die besten Absolventen

Philip Kuske, Daniel Siebenmorgen, Paula Mittermüller, Henning Cooper, Korbinian Rest, Felix Holzeisen, Florian Zeller, Paula Schmidt-Obert, Emma Langbein, Leni Völkl, Lorenz Kratz.

