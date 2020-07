Trotz Corona: Wirtschaftsschule Holzkirchen entlässt viele Einser-Schüler

Trotz widriger Umstände durch Corona: Die Wirtschaftsschule Pasold-Weißauer in Holzkirchen hat heuer viele Einser-Schüler entlassen können. Jetzt fand die Abschlussfeier für die Absolventen 2020 statt.

Holzkirchen – Zu den wesentlichen Lerneffekten aus der Corona-Pandemie gehört in den Schulen die Organisation im Schichtbetrieb. Das gilt auch für den feierlichen Abschluss. So wurde gestern in der privaten Holzkirchner Wirtschaftsschule Pasold-Weißauer die Zeugnisverleihung dreifach zelebriert und insbesondere für die Ehrengäste zum Feiermarathon.

Nicht nur Bürgermeister Christoph Schmidt konnte sein Privileg auskosten, „dass ich stolz auf die Leistungen anderer sein darf“. Auch Schulleiterin Kathrin Schilbach und stellvertretende Landrätin Ulrike Küster durften sich dreimal freuen bis alle 68 Absolventinnen und Absolventen zu ihrer Lieblingsmusik über den roten Teppich nach vorne gekommen waren und freudestrahlend ihre „Eintrittskarten ins Leben“, wie Schmidt die Zeugnisse nannte, entgegengenommen hatten. Das Glas Sekt, das Schulleiterin Schilbach von höchster Ebene verboten worden sei, müssten die Familien in privater Runde trinken.

Doch auch ohne miteinander anstoßen zu dürfen, war es mit vielen Luftballons und Silberflitter gelungen, einen schönen Rahmen zu gestalten. Küster überbrachte die Grüße von Landrat Olaf von Löwis und stellte einen besonderen Vorzug der privaten Wirtschaftsschule heraus. Als einzige Tablet-Klasse im Landkreis sei sie sicher gut aufgestellt gewesen für den Unterricht daheim. Das passe zur Historie der Schule, die 1926 von Margarethe Weißauer gegründet wurde, um vor allem auch jungen Frauen eine berufliche Perspektive zu bieten. Als erste habe sie Stenografie gelehrt und sei damit damals so innovativ gewesen, wie die Tablet-Klasse heute.

Bürgermeister Schmidt erinnerte das an seine eigene Schulzeit. „120 Silben Steno in der Minute waren damals die Benchmark“, wusste er noch. Den Schülern von heute wünschte er, ihren eigenen Weg zu finden, auf dem sich Berufung und Talent verbinden, und wünschte viel Glück und Zuversicht und stets die Unterstützung von Eltern und Freunden.

Auf keinen Fall habe sie eine Corona-Rede halten wollen, stellte Schulleiterin Schilbach ihren Betrachtungen voran, hielt es mit Udo Lindenbergs „es geht nicht immer geradeaus. Manchmal geht es auch nach unten“ aus dem Song „Durch die schweren Zeiten“. Aber sie konnte dann doch nicht umhin, in ihrem Rückblick der Pandemie immer wieder Raum zu geben. Im Februar noch seien sie auf der geraden Spur gewesen, hätten ein gutes Fundament für die im Mai geplanten Prüfungen gelegt, sagte sie. Gewiss habe es um die Weihnachtszeit Nachrichten von einem Virus in China gegeben. „Aber China ist weit weg.“

Doch langsam sei es näher gekommen, erinnerte Schilbach. Sowohl räumlich, als auch in den eigenen Überlegungen. Als schließlich die Schulschließung Realität wurde, habe sich sicher manch Schüler gefreut: „Abends aufbleiben ohne schlechtes Gewissen, morgens ausschlafen und keine lästigen Lehrer“. Dieser Euphorie seien die Sorgenfalten der Eltern gegenüber gestanden. Doch während sich der Ordner „Coronamails Eltern“ zusehends füllte, hätten die Klassen Kräfte mobilisiert, mit denen niemand rechnete. Das Ergebnis könne sich sehen lassen. Etliche Einser-Absolventen bekamen von der stolzen Rektorin Sonnenblumen überreicht. Und nicht nur das. „Wenn man so ganz gut ist, ab 1,5, bekommt man sogar Post von der Regierung.“