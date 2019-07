Absolventen haben eine gute Ausgangsposition

Ein Lebensabschnitt geht zu Ende: Die Wirtschaftsschule Pasold-Weißauer in Holzkirchen hat ihren Abschlussjahrgang 2018/19 entlassen. Raus aus ihrem gewohnten Umfeld, werden die Absolventen nun neue Wege beschreiten.

„Heute ist euer Friday For Future”, begrüßte der Holzkirchner Bürgermeister Olaf von Löwis die Absolventen in der voll besetzten Aula der Wirtschaftsschule. Mit der Anspielung auf die berühmten freitäglichen Klimaschutz-Demos sprach er an, dass an diesem Tag des Schulabschlusses die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Er gratulierte den Schülern, die nun in die Welt entlassen werden. Es sei eine digitale Welt, „in der ein Drittel der Jugendlichen kein Faxgerät mehr kennt“.

Landrat Wolfgang Rzehak betonte in seiner Rede den Einfluss, den die Absolventen der Generation Zukunft haben. Sie würden anders denken und sich mit Themen wie Klimaschutz und Artenvielfalt beschäftigen. „Da ist es auch wichtig, die Älteren wachzurütteln“, stellte der Landrat fest. Schulleiterin Kathrin Schilbach blickte auf den bestrittenen Weg der Schüler zurück: Der Schulalltag habe den Jugendlichen Struktur und Halt gegeben, schon alleine der Start jeden Tag pünktlich um 8 Uhr. „Wobei Schüleruhren ja bekanntlich anders ticken als Lehreruhren“, witzelte Schilbach. Trotz der Strapazen könnten nun alle Schüler vom erreichten Ziel aus auf die Schulzeit zurückblicken. Die Mittlere Reife sei die beste Ausgangsbasis für ein erfolgreiches Leben – egal ob der Weg der Schulabgänger zuerst zu einer schulischen Weiterbildung oder gleich zum Start in den Beruf führe.

Nach der Zeugnisvergabe sorgte die Verkündung der Jahrgangsbesten für gespannte Stille im Saal. Diese begann gleich mit einer Enttäuschung für die männlichen Absolventen: Die Besten waren ausschließlich Schülerinnen. Jahrgangsbeste ist Schülersprecherin Elana Zimmerman mit einem Schnitt von 1,77, gefolgt von Franziska Büttner (1,87) und Christina Voulgaris (1,88).

Am Ende wünschten alle Redner den jungen Erwachsenen einen erfolgreichen Weg. Und Schilbach hoffte, sie hätten dafür „immer genügend Brotzeit im Rucksack“. Nach der Verabschiedung verließen alle die Schule: in Richtung Abendsonne und in Richtung Zukunft.

Valerie Haberle