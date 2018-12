Wohnen überm Parkplatz: Steht so ein Haus bald auch in Holzkirchen?

Freie Flächen in und um Holzkirchen sind rar und teuer. Die Marktgemeinde sucht beim Wohnungsbau daher das Heil in der Höhe. Nun öffnen sich neue Perspektiven: Wohnen oberhalb von Parkplätzen.

Holzkirchen – Der Siedlungsdruck in der Region reißt nicht ab. Wohnraum ist knapp. Die Devise: bauen, bauen, bauen. Nur wo? In Zeiten, in denen bebaubare Flächen selbst für betuchte Kommunen immer unerschwinglicher werden, in denen Flächenversiegelung verpönt und Nachverdichtung gefordert ist, gilt es, kreativ zu sein. Holzkirchens Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU) betonte zuletzt mehrfach, bei künftigen kommunalen Projekten den Geschosswohnungsbau zu forcieren. Hoch statt breit. Freilich nur dort, so der Rathauschef, wo es städtebaulich vertretbar erscheint. Nun tut sich für die Marktgemeinde eine Option auf, die andernorts ebenfalls verstärkt in den Fokus rückt: Wohnungsbau oberhalb von bestehenden Parkplätzen.

„Das ist eine sehr gute Variante für die Zukunft, die wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten“, betonte Florens Hintler jüngst im Gemeinderat. Der Marktbaumeister hatte auf Anregung von Grünen-Gemeinderat Karl Bär geprüft, inwieweit sich „oben wohnen, unten parken“ in Holzkirchen umsetzen lässt, beispielsweise auf dem Parkplatz an der Industriestraße neben der Polizeiinspektion.

Als Vorbild dient ein Projekt in München: Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewofag hat den öffentlichen Parkplatz am Dantebad mit einem fünfstöckigen Stelzenhaus überbaut. 100 Wohnungen für 9,40 Euro Miete pro Quadratmeter, errichtet in 180 Tagen in Holz-Systembauweise. Baukosten: rund zehn Millionen Euro. Das Ende 2016 fertiggestellte Gebäude wurde mit dem Deutschen Bauherrenpreis 2018 ausgezeichnet. Nicht nur Holzkirchen liebäugelt mit dem Münchner Pilotprojekt. Auch Tutzing und Murnau wollen mit der innovativen Idee den örtlichen Wohnungsdruck lindern.

Für Marktbaumeister Hintler ist die Parkplatz-Überbauung „ein guter Weg“, um flächensparsam Wohnungen zu bauen und das in verhältnismäßig kurzer Zeit. Außerdem, betonte Hintler, gehen kaum Stellplätze verloren. Den Planern in München sei es gelungen, 80 Prozent der Parkplätze zu erhalten. Und er hatte noch eine weitere gute Nachricht parat: Nach Rücksprache mit der Regierung von Oberbayern gibt es, ähnlich wie beim jüngsten kommunalen Wohnbauprojekt am Sommerfeld (wir berichteten), die Möglichkeit, Förderprogramme des Freistaats anzuzapfen.

Jedwede aufkeimende Euphorie drosselte der Marktbaumeister jedoch. Neben den offensichtlichen Vorteilen birgt ein solches Projekt, gemünzt auf Holzkirchen, viele Unwägbarkeiten. Für etwaige Standorte wie den Industriestraßen-Parkplatz müsse eine Machbarkeitsstudie angefertigt werden, die aufzeigt, ob und wie es überhaupt funktionieren kann. Ist eine derart dichte Bebauung überhaupt möglich? Wie fügt sie sich ein? Wie viele Parkplätze fallen weg? Und es braucht laut Hintler einen Bebauungsplan.

Langfristig also eine Option, kurzfristig lediglich eine Idee für die Schublade. Denn, und das machte Hintler unmissverständlich klar: „Für uns gibt es aktuell sehr viel dringendere Wohnanlagen, die anzugehen sind.“ Stichwort: Baumgartenstraße. Die dortigen Wohnblöcke gehören der Gemeinde und sollen, wie berichtet, abschnittsweise abgerissen und mit einem zusätzlichen Stockwerk neu gebaut werden.

Elisabeth Dasch (SPD) regte an, dass die Gemeinde nicht zwingend selbst als Bauherr auftreten muss. „Wir können es ja auch für Genossenschaften ausschreiben“, sagte sie. Bekanntlich sucht die Initiative Gemeinsam Anders Wohnen nach Baugrund für ein Mehrgenerationen-Projekt. Das Veto des Marktbaumeisters ließ nicht lange auf sich warten. Hintler gab zu bedenken, dass die Gemeinde zunächst selbst prüfen muss, ob nicht andere Nutzungen – Kinderbetreuung etwa – dort vorrangig und umsetzbar wären. Selbst, wenn eine Kita über einem Parkplatz, so Hintler, befremdlich wäre.

Der Initiator war dennoch zufrieden. Die gemeindlichen Prioritäten sind klar gesetzt, betonte Bär: „Aber es freut mich, dass wir eine Option mehr haben, mit der wir künftig arbeiten können.“

fp