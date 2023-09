Zehn Mal am Rednerpult: Abgeordneter aus Holzkirchen zieht Halbzeitbilanz und peilt neue Kandidatur an

Von: Andreas Höger

Pendeln zwischen Holzkirchen und Berlin: Karl Bär (hier in seinem Holzkirchner Wahlkreisbüro) sitzt seit 2021 für die Grünen im Deutschen Bundestag. Er will 2025 erneut kandidieren. © Thomas Plettenberg

Er trägt die Ampelkoalition mit und schob in seinen ersten zwei Jahren als junger MdB einige Agrarthemen an: Karl Bär (38) sitzt seit 2021 für die Grünen im Bundestag. Jetzt zog der Holzkirchner Halbzeitbilanz und kündigte an, 2025 erneut zu kandidieren.

Holzkirchen – Zehn Mal stand er am Rednerpult des Deutschen Bundestags. Zuletzt Ende Juni, als es um das Aussetzen der Stilllegung von Agrarflächen ging. Agrarpolitik, das war und ist sein Leib-und-Magen-Thema. Karl Bär (38) hat es fleißig beackert in den ersten zwei Jahren als Bundestagsabgeordneter der Grünen-Fraktion.

Über die Landesliste war er bei der Wahl 2021 ins Parlament gerutscht, neben Alexander Radwan (CSU) aus Rottach vertritt der Holzkirchner (genauer: Fellacher) in Berlin den Landkreis Miesbach. Jetzt zog Bär zur Halbzeit der Legislaturperiode eine kleine Zwischenbilanz und kündigte an, sich 2025 erneut um ein Mandat zu bewerben.

Beim Pressetermin in seinem Wahlkreisbüro in Holzkirchen ist Bär eine Botschaft wichtig: „Dieser Bundestag legt eine hohe Schlagzahl vor.“ Das vor wenigen Tagen verabschiedete Heizgesetz sei das 171. Gesetz, das in der ersten Hälfte der Legislatur beschlossen wurde. Sein Beitrag zum Heizgesetz: „Ich habe vielen Menschen in Bayern erklärt, dass Heizen mit Holz nicht verboten wird.“ Die meiste Facharbeit leistete der 38-Jährige als Obmann der Grünen-Fraktion im Ausschuss Ernährung und Landwirtschaft; in den Ausschüssen für Digitales sowie für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz fungiert er als stellvertretendes Mitglied.

Viele Gesetze und Verordnungen mit gestelzten Namen und seltsamen Abkürzungen wanderten über seinen Schreibtisch. Und oftmals sind es nicht die größten Felder, die zu bestellen sind. So half Bär etwa mit, ein Öko-Kennzeichen-Gesetz (ÖkoKennzg) auf den Weg zu bringen. „Es erleichtert Restaurants und Kantinen, über abgestufte Siegel auf die Verwendung von Bio-Lebensmitteln hinzuweisen.“

Demnächst steht das bekanntere Düngemittel-Gesetz auf der Tagesordnung. Düngedaten einzelner Betriebe sollen mit einer Monitoring-Verordnung nachvollzogen und bewertet werden können. „Bisher sind einzelne Regionen ungerecht belastet“, sagt Bär, „das wollen wir ändern.“ Landwirtschaftsminister Cem Özdemir lotste Bär 2022 in den Landkreis, um ihm auf dem Stroblhof in Holzkirchen zu demonstrieren, dass die im Oberland gängige Kombihaltung nicht mit ganzjähriger Anbindehaltung zu vergleichen ist und nicht unter das Diktum eines Verbots fallen sollte. „Ich sehe es als Erfolg, dass Özdemir das kapiert hat“, sagt Bär.

Mit den Ministern seiner Partei besteht kein regelmäßiger Austausch. Doch jüngst passte der Holzkirchner Wirtschaftsminister Robert Habeck ab, um ihm vor einer wichtigen Beratung den Widerstand gegen Gen-Technik ans Herz zu legen. „Ich habe ihm gesagt, bitte achte da drauf.“ Auch wenn oft dicke Bretter zu bohren sind, hat der Holzkirchner das Gefühl, „in Berlin etwas bewirken zu können“. Braucht es mehr Wumms, bittet er Landesgruppen-Sprecherin Jamila Schäfer – derzeit gibt es 19 Grünen-Abgeordnete aus Bayern – um Unterstützung. So sei ein Vorstoß geplant, um Wasserkraftwerke, etwa das Walchensee-Kraftwerk, wieder in die öffentliche Hand zu bekommen.

Überrascht war Bär, wie hartnäckig manche Interessensgruppen aus der Agrarbranche bei ihm anklopfen. „Ich sage nein – und die melden sich immer wieder. Die Dreistigkeit mancher Lobbyisten ist bemerkenswert.“ Bei den Debatten im Bundestag lasse er sich von Zwischenrufen der Opposition („die Union brüllt mich fast durchgehend an“) nicht aus der Fassung bringen. Einen eigenen Zwischenruf, fällt ihm auf, „hatte ich noch nie“.

Zwei Jahre hat die Ampel-Koalition noch, dann stehen regulär Neuwahlen an. Der Bundestag wird kleiner werden, das ist beschlossen. Bekommt Bär den gleichen Listenplatz und bliebe es bei den aktuellen Umfragewerten, rechnet sich der 38-Jährige gute Chancen aus, wieder in den Bundestag einzuziehen. „Auf jeden Fall würde ich gerne weitermachen.“

