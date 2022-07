Zu eng für Lkw und Anhänger: Fahrer werden handgreiflich

Erst eine Polizeistreife konnte die verfahrene Situation auflösen. Bis dahin war es schon zu Handgreiflichkeiten gekommen zwischen dem Fahrer eines Lkw und dem Fahrer eines Pferdehängers. (Symbolbild) © Symbolfoto / dpa

Hätte einer nachgegeben, die Situation wäre vermutlich schnell gelöst gewesen. Stattdessen haben zwei Männer nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung am Hals, nachdem sie in Holzkirchen mit Lkw und Pferdehänger nicht aneinander vorbei kamen.

Holzkirchen - Zum Überkochen hat ihre Unnachgiebigkeit im Straßenverkehr die Gemüter bei einem Lkw-Fahrer aus Hausham und einem Fahrer aus Holzkirchen (beide 46) mit Pferdeanhänger am Dienstag gegen 15 Uhr in der Flinspachstraße in Holzkirchen gebracht. Es kam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, weshalb nun gegen beide ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung läuft.

Wie die Polizei berichtet, kam der Holzkirchner mit seinem Pferdeanhänger auf dem schmalen Weg auf Höhe der Hausnummer 15 nicht am Lkw des Haushamers vorbei, woraufhin sich die beiden Fahrer zunächst anhupten. Als das nichts half, eskalierte die Situation, es kam zu gegenseitigen Körperverletzungen.

Die herbeigerufene Polizeistreife konnte die erhitzten Gemüter beruhigen, sodass die beiden Männer schlussendlich doch noch ihres Weges fahren konnten, teilt die Polizei mit. Sie bittet Zeugen, sich unter 0 80 24 / 9 07 40 zu melden.

