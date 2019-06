Zu früh über Ampel gefahren: Radfahrerinnen (15 und 26) kollidieren 

Weil eine 15-Jährige mit ihrem Fahrrad zu früh über eine Ampel gefahren ist, kollidierte sie mit einer 26-jährigen Radfahrerin, die anschließend ins Krankenhaus musste.

Holzkirchen - Die Holzkirchner Polizei berichtet: Am 08.06.19 um 11:40 Uhr kam es auf der Münchner Straße Ecke Erlkamer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen. Eine 15-jährige aus Holzkirchen fuhr dabei etwas zu früh, mit ihrem Fahrrad, über die dortige Fußgängerampel. Diese zeigte ihr noch rot. Damit wiederum rechnete eine 26-jährige Radfahrerin aus München nicht, die vom Bahnhof kommend in Richtung Marktplatz unterwegs war.

Sie kollidierte mit der von rechts kommenden Holzkirchnerin und stürzte. Die Münchnerin musste anschließend in das Klinikum Harlaching verbracht werden. Sie erlitt mehrere Prellungen an der Hüfte. Die Holzkirchnerin blieb unverletzt. Über Beschädigungen an den Fahrrädern ist nichts bekannt. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Nummer 08024/90740 zu melden.

mm

Lesen Sie auch:

Am Pfingstfest Darching: Unbekannter schlägt auf 20-Jährigen ein

Nahe Bahnhof Holzkirchen: Frau am Nachmittag von vier Männern auf Fußweg belästigt

Fahrraddieb treibt sein Unwesen am Bahnhof Holzkirchen

Rubriklistenbild: © Carsten Rehder