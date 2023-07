75 Prozent statt 100 Prozent: Streit um Gehalts-Bonus für Kita-Personal

Von: Andreas Höger

Es fehlt Personal: Die Kita Frühlingsdorf, eine Einrichtung der Marktgemeinde, musste bereits Öffnungszeiten verkürzen. Um bei der Nachbesetzung von Stellen wettbewerbsfähig zu bleiben, erhöhte der Gemeinderat jetzt die Ballungsraumzulage – reizte dabei aber nicht alle seine Möglichkeiten aus. Zwei Träger mit 75 Prozent offenbar zufrieden © Thomas Plettenberg

Überall fehlt Kita-Personal. Wer da mehr bezahlen kann, hat bessere Karten. Der Markt Holzkirchen erhöhte deswegen jetzt die „Großraumzulage München“ für seine Beschäftigten. Sogar noch mehr Bonus wäre möglich gewesen – und dass dies nicht genutzt wurde, ärgerte einige Räte sehr.

Holzkirchen – 135 bis 270 Euro mehr Entgelt, für jedes Kind noch einmal 25 bis 50 Euro drauf: Die Ballungsraumzulage soll den Beschäftigten des öffentlichen Diensts in München die teure Lebenshaltung in der Landeshauptstadt etwas ausgleichen. Der kommunale Arbeitgeberverband eröffnete diese Option auch den angrenzenden Pendler--Gemeinden Otterfing, Holzkirchen, Weyarn, Valley und Feldkirchen-Westerham. Holzkirchen zahlt seinen Beschäftigten seit 2020 immerhin die Hälfte des Zuschlags.

Speziell beim Kita-Personal zeigt der Bonus aber offenbar kaum noch Wirkung. Die gemeindlichen Kitas können etliche Stellen nicht nachbesetzen, den Eltern gehen Betreuungsplätze verloren. Das gab Ärger. „An vielen Stellen liegen die Nerven blank“, berichtete Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) am Dienstag (18. Juli) im Gemeinderat.

In einem Offenen Brief hatten Elternvertreter, unterstützt von elf Holzkirchner Betreuungseinrichtungen, unter anderem gefordert, die Ballungsraum-Zulage in voller Höhe zu zahlen (mehr dazu finden Sie hier). So weit ging der Gemeinderat aber nicht: Die monatliche Bonuszahlung wird ab 2024 von 50 auf 75 Prozent erhöht. In den Genuss kommen alle 179 Beschäftigten des Markts, laut Kämmerer Dominik Wendlinger kostet das die Gemeindekasse rund 120 000 Euro.

„Ich bin überrascht, dass es nur 75 Prozent werden“, erklärte Simon Ammer (SPD). Die Betroffenen hätten mit 100 Prozent gerechnet. „Das wirkt, als würden wir ihnen etwas wegnehmen.“ Angesichts der dramatischen Personallage in den Kitas („es brennt lichterloh“) warb er darum, „unser Blatt maximal auszureizen“. Elisabeth Dasch (SPD) wies darauf hin, dass Otterfing schon seit 2020 die 100 Prozent zahle und betonte, dass seitens der Verwaltung Erwartungen geschürt worden seien: „Ich habe ein Problem damit, die jetzt nicht zu erfüllen.“ Anita Gritschneder (Grüne) sprach von einem „Zeichen der Wertschätzung“.

Rathauschef Schmid machte deutlich, dass er stets kommuniziert habe, erst mit den anderen vier Gemeinden zu reden. Man wolle sich schließlich nicht gegenseitig Personal abwerben. „Würden wir auf 100 Prozent gehen, wäre das für einige der anderen ein Problem.“ Holzkirchen biete dank anderer Gratifikationen ein attraktives Paket für Erzieher, auch ohne die vollen 100 Prozent. „Mein Eindruck ist, dass das Monetäre nicht entscheidend ist. Viele wollen die Branche ganz verlassen.“ Die 25 Prozent mehr, „die können auch kein Personal herzaubern, das es einfach nicht gibt“, ergänzte Josef Sappl sen. (CSU).

Robert Wiechmann (Grüne) war wichtig, Solidarität mit den Nachbarn zu zeigen und jetzt nicht auszuscheren. „Als es um die Gasbohrung ging, haben wir von dieser Solidarität profitiert.“ Und immerhin gehe es um eine Steigerung um 25 Prozent. Martin Taubenberger (FWG) hatte im Vorfeld mit den Leitungen zweier privater Einrichtungen gesprochen: „Die wären mit den 75 Prozent zufrieden.“ Über den Defizitausgleich gleicht die Gemeinde in der Regel auch deren Personalkosten den gemeindlichen Einrichtungen an.

Den mündlichen Antrag Ammers, über eine Gewährung von 100 Prozent der Großraum-Zulage abzustimmen, lehnte eine Mehrheit des Gemeinderats ab. Die Erhöhung um 75 Prozent beschloss das Gremium gegen zwei Stimmen. Ammer und Dasch hatten nicht mitgestimmt, sondern den Saal kurz vor der Abstimmung verlassen.

