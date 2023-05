Zum Frühlingsfest Holzkirchen: Rufbus Hoki fährt länger

Der Rufbus Hoki am Marktplatz in Holzkirchen.

Festauftakt

Nach langer Pause wird am Mittwoch wieder angezapft: Das Frühlingsfest in Holzkirchen startet. Der Rufbus Hoki geht an den Festtagen abends in die Verlängerung.

Holzkirchen – Die Durststrecke ist überstanden: Am Mittwoch, 17. Mai 2023, beginnt das fünftägige Frühlingsfest in Holzkirchen. Nach vierjähriger Pandemie-Zwangspause lädt der Musikzug wieder ins Festzelt in den Herdergarten. Angezapft wird um 19 Uhr.

Wer in der Marktgemeinde wohnt, kann für die An- und Abfahrt sehr gut auf das eigene Auto verzichten. Denn wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, erweitert der 2022 gestartete Rufbus Hoki extra während der Festtage seine Betriebszeiten, um Festbesucher nachts sicher heimbringen zu können.

Rufbus geht an Festabenden in die Verlängerung

Am Mittwoch, dem Eröffnungstag, können Frühlingsfest-Besucher den Rufbus bis Mitternacht (24 Uhr) buchen. Ebenfalls bis Mitternacht ist der Hoki am Feiertag Christi Himmelfahrt unterwegs; am Vormittag beginnt der Fahrbetrieb um 10 Uhr.

Regulär sind die beiden Kleinbusse am Brückentag (Freitag, 19. Mai) sowie am Samstag, 20. Mai, unterwegs, gefahren wird freitags von 6 bis 1 Uhr sowie samstags von 10 bis 1 Uhr. Am Frühlingsfest-Sonntag, 21. Mai, können sich Besucher von 10 bis 23 Uhr chauffieren lassen.

Angefahren werden einige Dutzend Haltestellen innerhalb der Gemeinde. Eine Fahrt kostet pauschal zwei Euro; Kinder (7 bis 14 Jahre) und Senioren (Ü 65) zahlen nur einen Euro, egal wie weit die Strecke ist. Gebucht wird am besten über die App oder über die telefonische Hotline 0 80 24 / 64 97 699.

avh