Wie Kinder gesund in den Schultag starten ‒ und warum Fingerfood wichtig ist

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Auch auf die Verpackung kommt es an: Neben klassischen Brotzeitboxen wie dieser, die Ökotrophologin Theresia Lindermayer vom AELF in Holzkirchen zeigt, gibt es auch spezielle Müsliboxen und Designs, die Kindern gefallen. © TP

Das neue Schuljahr steht bevor. Ökotrophologin Theresia Lindermayer erklärt, was für den gesunden Start in den Schultag wichtig ist ‒ und wie es später am Tag weitergehen sollte.

Landkreis – Am Dienstag beginnt für zahlreiche Kinder ein neuer Lebensabschnitt: Sie kommen in die Schule. Ein gesundes Frühstück und ein schmackhaftes Pausenbrot helfen, dass sie dem Unterricht konzentriert folgen können. Was aber ist gesund? Und wie lässt sich unter morgendlichem Zeitdruck selbst für wählerische Kinder etwas Gutes zubereiten? Wir haben die Ökotrophologin Theresia Lindermayer (61) vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen gefragt.

Frau Lindermayer, Schulkinder müssen früh aufstehen. Viele haben so früh am Morgen noch gar keinen Hunger. Darf man sie ohne Frühstück außer Haus gehen lassen?

Lindermayer: Laut Statistik geht ein Drittel aller Schüler ohne Frühstück außer Haus, die Hälfte hat nicht einmal ein Pausenbrot dabei. Ich bin eine Verfechterin des Frühstücks. Denn die Energiereserven sind über Nacht verbraucht. Gerade bei Kindern, die ja um die zehn Stunden schlafen und noch im Wachstum sind.

Was bietet man einem Kind an, das noch nichts essen mag?

Lindermayer: Kleine Portionen. Statt eine ganze Scheibe Brot aufzutischen, das Brot in Streifen schneiden, sodass sich das Kind kleine Häppchen nehmen kann. Wenn das Kind noch etwas kau-faul ist, eignen sich auch kleine Portionen Joghurt, Müsli oder Porridge. Gerade Letzterer lässt sich gut schon am Vorabend vorbereiten, indem man ihn über Nacht quellen lässt. Wichtig ist außerdem, sich zum Kind dazuzusetzen. Damit es das Frühstück – wie alle anderen Mahlzeiten – als angenehm erlebt.

Sind Milchschnitte und Corny-Müsli-Riegel ein gesundes Pausenbrot?

Lindermayer: Die Lebensmittelindustrie verdient sehr viel Geld mit Kinderlebensmitteln. Deshalb suggeriert sie, dass diese ideal auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt sind. Tatsächlich aber schneidet zum Beispiel die Milchschnitte beim Kalzium schlecht ab, verglichen mit der Nährstoffdichte anderer Milchprodukte. Und das, obwohl sie gerade mit ihren angeblich hohen Kalziumanteil beworben wird.

Welche Snacks eignen sich als Alternative?

Lindermayer: Fingerfood. Gemüsesticks und Obst in handliche Stücke geschnitten. So kann das Kind in der Pause seinen Bewegungsdrang ausleben und zwischendrin immer wieder ein Stückchen essen. Mit einem ganzen Apfel geht das nicht so gut.

Ist es okay, das Obst zu schälen, oder sind dann die ganzen Vitamine weg?

Lindermayer: Auch im Fruchtfleisch steckt viel Gesundes. Aber es ist schade um die Schale. Grundsätzlich hilft es, dem Kind die Dinge, die es essen soll, immer wieder anzubieten – ohne dabei Druck auszuüben. Nicht gleich sagen: Mein Kind mag keine Schale, nur weil es einmal keine gegessen hat. Man kann auch mischen: Ein paar Spalten ohne, ein paar Spalten mit Schale.

Immer wieder anbieten, ohne Druck auszuüben. Das sagt sich leicht.

Lindermayer: Meine Tochter mochte früher keinen Salat. Das war gerade für mich als Ökotrophologin ein Problem. Aber das Vorbild der Eltern spielt eine Rolle. Mit ihrem Essverhalten legen sie den Grundstock für das spätere Essverhalten ihrer Kinder. Hilfreich ist es außerdem, die Kinder in die Zubereitung mit einzubeziehen. In der Regel essen sie die Dinge lieber, die sie selbst gemacht haben. Ich gehe sogar noch weiter und empfehle, die Kinder schon im Garten mithelfen zu lassen. Sie können zum Beispiel Kresse anbauen. Wenn sie erleben, wie Gemüse wächst, steigt ihre Wertschätzung dafür.

Meist ist morgens aber die Zeit zu knapp, um das Pausenbrot gemeinsam herzurichten.

Lindermayer: Nicht unbedingt. Für Wraps zum Beispiel kann man schon am Vortag gemeinsam Pfannkuchen backen. Die Kinder können diese dann morgens mit Frischkäse bestreichen und mit Dingen belegen, die sie mögen. Müsli kann man schon weit im Voraus gemeinsam herstellen und dann bevorraten.

Manche Kinder trinken zu wenig, es sei denn, das Getränk ist süß. Ist Saft als Pausen-Getränk okay?

Lindermayer: Kinder sollen ein bis eineinhalb Liter am Tag trinken. Klar ist die Akzeptanz größer, wenn das Getränk fruchtig ist. Aber Mütter sind heutzutage sehr darauf bedacht, dass es das richtige Getränk ist, und setzen auf Wasser. Um das den Kindern schmackhaft zu machen, kann man es mit etwas Zitronenmelisse aromatisieren. Oder mit einer Orangenscheibe, die man über Nacht im Wasser ziehen lässt. Oft hilft es aber auch, dem Kind einfach eine schöne Trinkflasche mitzugeben.

Welche Nährstoffe brauchen Schüler, um sich konzentrieren zu können?

Lindermayer: Die gleichen wie die Erwachsenen auch. Nur weniger. Die Ernährungspyramide bietet in dem Dschungel von Empfehlungen noch immer eine gute Orientierung. Kohlenhydrate, die nicht süß sind, machen demnach den größten Anteil aus. Gefolgt von Obst und Gemüse. Man empfiehlt drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst über den Tag verteilt, wobei eine Portion einer Kinderhand entspricht. Dann kommen die Eiweißlieferanten wie Milchprodukte, Fisch oder Fleisch. Etwas Fett ist natürlich auch notwendig, um den Geschmack abzurunden. Süßigkeiten sind der Zusatz – aber nicht lebensnotwendig.

Viele Schulkinder sind heute ganztags außer Haus. Wie bleibt die Brotzeit bis zum Nachmittag appetitlich?

Lindermayer: Die Verpackung spielt eine wichtige Rolle: Butterbrezen zum Beispiel sind in einer Papiertüte besser aufgehoben als in der Plastikbox. Für Müslis gibt es Boxen mit separaten Fächern, sodass die Kinder das erst in der Pause mischen können. Wichtig ist außerdem, dass die Box nicht zu geräumig ist, sonst wird der Inhalt so durchgeschüttelt, wenn die Kinder rennen. Mit Küchenkrepp lassen sich Boxen verkleinern. Ein weiterer Tipp: Ein Salatblatt zwischen Brot und Belag hilft, dass das Brot nicht durchweicht. Letztlich sind eine nicht mehr ganz so frische Breze oder ein brauner Apfel aber kein Qualitätseinbruch. Das können Eltern ihren Kindern vermitteln, indem sie selbst mal einen braunen Apfel essen.

Lesen Sie auch: Weniger Unterricht im Landkreis wegen Personalmangel.