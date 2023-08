Mehr Zusammenarbeit: Realschule Tegernseer Tal und FOS Holzkirchen unterzeichnen Kooperationsvertrag

Von: Christine Merk

Kooperationsvertrag unterschrieben: die Schulleitungen und Fachschaftsleitungen der FOS Holzkirchen und der Realschule Gmund nach der Unterzeichnung des Vertrags. Die langjährige Zusammenarbeit soll intensiviert werden. © privat

Infoveranstaltungen an der Realschule Tegernseer Tal, bei der sich die FOS Holzkirchen vorstellt, gibt es bereits. Diese Zusammenarbeit wird nun intensiviert.

Holzkirchen/Gmund – „Mit der Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus haben die beiden Schulen eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die eine Vielzahl von Maßnahmen und Zielen umfasst“, teilen die Realschule Tegernseer Tal und die FOS Holzkirchen mit. So bleibt es beispielsweise nicht bei Informationsveranstaltungen. Die Realschüler können an einem „Schnuppertag“ den fachpraktischen Unterricht der FOS erleben, um einen Einblick in die Ausbildungsrichtungen zu erhalten.

Ziel ist nämlich nicht nur, Schüler für die FOS zu gewinnen, sondern ihnen eine Hilfe zu bieten, den für sie passenden Ausbildungsweg zu finden. Mit ihrer Zusammenarbeit, so erklären die Schulen, möchten sie sicherstellen, „dass die Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf eine anspruchsvolle Berufsausbildung oder den Erwerb der Hochschulreife vorbereitet werden“. Bestandteil der Kooperation ist auch der Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Lehrkräften beider Schulen. Dazu gehören Fachsitzungen, bei denen Lehrkräfte gemeinsam an Projekten arbeiten und sich über Lehrpläne sowie den Übergang der Schüler austauschen. Außerdem besuchen Lehrkräfte jeweils den Unterricht der anderen Schule, um Einblicke in Lehrmethoden und -inhalte zu gewinnen. Kooperationsbeauftragte stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Geplant sind gemeinsame Lehrerfortbildungen zu aktuellen Themen wie Digitalisierung, Inklusion und Leseförderung.

Bildungswege der Schüler noch besser unterstützen

Schulleiter Michael Hüttl von der FOS Holzkirchen ist zuversichtlich, dass durch die intensivierte Zusammenarbeit die Bildungswege der Schüler noch besser unterstützt werden können.

Tobias Schreiner, Schulleiter der Realschule, ergänzt: „Die Realschule öffnet Jugendlichen alle Türen für eine gelingende Zukunft.“ Etwa die Hälfte der Absolventen entscheide sich für eine berufliche Ausbildung, die andere Hälfte strebe über die weitere schulische Qualifikation das Abitur an. Durch die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der FOS werde man die Schüler „noch besser beraten und vorbereiten können“. Seine Mitarbeiterin Birgit Weinberger konkretisiert, dass durch die gemeinsamen Fachsitzungen und Besuche an der anderen Schule die Lehrer einen authentischen Einblick in die jeweils andere Schulart erhalten und diese Erkenntnisse in ihre eigene Unterrichtsplanung und in die Einzelberatung der Schüler einfließen lassen können. cmh

