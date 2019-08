Auf der B318 bei Holzkirchen sind am Dienstag zwei Autos mit den Spiegeln kollidiert. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Die Polizei bittet um Hilfe.

Zusammenstoß auf der B318 - Verursacher flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr. In Höhe Fichtholz im Holzkirchener Stadtteil Föching fuhr ein 59-Jähriger aus Stuttgart auf der B318 mit seinem silbernen Mitsubishi Pajero von Tegernsee kommend in Richtung A8. Auf Höhe der Baustelle bei Fichtholz stießen der Spiegel des Pajero und der des Fahrzeugs eines bisher unbekannten Fahrers zusammen.

Der linke Außenspiegel des Pajero klappte so heftig gegen die vordere linke Fensterscheibe, dass diese zerbrach. Der Unfallverursacher fuhr unvermindert weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Telefonnummer 0 80 24 / 9 07 40.

