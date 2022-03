Zwei Jugendliche zündeln auf Wiese: Polizei ermittelt wegen Brandlegung

Von: Andreas Höger

Zündelnde Jugendliche verursachten einige Brandlöcher auf einer Wiese hinter dem Flinspach-Spielplatz in Holzkirchen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand

Zu einem brandgefährlichen Unfug ließen sich zwei Jugendliche am Sonntag (20. März) in Holzkirchen hinreißen: Hinter dem Flinspach-Spielplatz zündelten sie auf einer trockenen Wiese. Die Polizei ermittelt wegen „Sachbeschädigung durch Brandlegung“.

Holzkirchen - Zunächst gab es nur Zeugenberichte: Zwei Jugendliche, 14 und 15 Jahre alt, sollen am Sonntag (20. März) gegen 18 Uhr in Holzkirchen auf Höhe der Spitzwegstraße 6 zusammengekommen sein, um am Feldweg hinter dem Flinspach-Spielplatz Zigaretten zu rauchen. Dabei kamen sie wohl auf die schräge Idee, die angrenzende Wiese anzuzünden.

Als eine Streife der Holzkirchner Polizei eintraf, waren die beiden Zündler wieder verschwunden. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben mehrere Brandlöcher in der Wiese fest.

Das Alter der Unbekannten konnte die Polizei zunächst nur schätzen. Nach Aussage von Zeugen war einer der Burschen mit einem pinken Hoody und einer schwarzen Jacke bekleidet; er hatte einen nicht angeleinten Hund dabei.

Polizei trifft die zwei Jugendlichen an gleicher Stelle an

Inzwischen meldeten sich weitere Zeugen. Und am Montag (21. März) erreichte die Polizei der Hinweis, dass die beiden Jugendlichen, die am Sonntag an dem Feldweg hinter dem Flintspach-Spielplatz geraucht und dabei eine Wiese stellenweise angezündet hatten, wieder vor Ort befanden. Eine Streife machte sich auf den Weg und traf die Verdächtigen tatsächlich an derselben Stelle an. Nach Mitteilung der Polizei wurden sie als die Personen identifiziert, von denen die Zeugen gesprochen hatten.

Die beiden Holzkirchner Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren wurden von den Beamten hinsichtlich der aktuellen Wald- und Wiesenbrandgefahr belehrt. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt.

Anlässlich des Vorfalls am Flinpach-Spielplatz weist die Polizei darauuf hin, dass Zündeln in freier Natur besonders in diesen Tagen sehr leicht zu unkontrollierbaren Bränden führen kann. Derzeit besteht aufgrund anhaltender Trockenheit akute Waldbrandgefahr (Stufe 3 von 5). Besonders gefährlich ist laut Polizei das achtlose Entsorgen von Zigarettenkippen, was auch auf Wiesen und Felder schnell ein Feuer entfachen kann.