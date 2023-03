Zwei junge Frauen in S-Bahn belästigt: Bewährungsstrafe für 38-Jährigen

Teilen

Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses wurde ein 38-jähriger Münchner jetzt verurteilt, weil er in der S-Bahn zwei junge Holzkirchnerinnen belästigt hatte (Symbolbild). © dpa-avis

Anzügliche Gesten, bedrohliche Geräusche: Ein Münchner (38) soll im November 2022 zwei junge Frauen während einer S-Bahnfahrt nach Holzkirchen belästigt haben. Dafür bekam er jetzt eine Bewährungsstrafe aufgebrummt.

Holzkirchen – Gegen 3 Uhr nachts, nach einer Feier in Taufkirchen, stiegen die beiden jungen Frauen in jener Novembernacht in die S-Bahn Richtung Heimat. Im Abteil saß der Angeklagte, der die Frauen in der Folge ins Visier nahm und mit diversen Gesten belästigte. Die Anklage warf dem 38-jährigen Münchner Erregung öffentlichen Ärgernisses vor.

Wie eine der Frauen, eine 20-jährige Auszubildende, vor Gericht erklärte, habe der Angeklagte Schussbewegungen nachgeahmt, während die beiden Holzkirchnerinnen einstiegen. Als sie dann saßen, habe sie sich von ihm beobachtet gefühlt. „Er wollte sichtlich Kontakt mit uns aufnehmen“, erinnerte sich die Zeugin.

Dann habe der Mann sogar seine Hand in die Nähe seines Schritts bewegt, was sie als „sehr verstörend“ empfunden habe. Da habe sie die in der Bahn angebrachten Aufkleber mit der Empfehlung gesehen, im Falle sexueller Belästigung die Bundespolizei zu rufen. Also sei sie aufgestanden und habe sich entfernt, um zu telefonieren, allerdings ohne Erfolg.

Bei der Rückkehr zum Platz habe sie der Angeklagte angestarrt. Als „fast bedrohlich“ hätten beide Frauen die Situation empfunden, zumal der Mann ruckartig eine Schnur aus der Hosentasche hervorgerissen und damit herumgespielt habe. In Otterfing sei er ausgestiegen. Sie habe dann einen Notruf getätigt. Wie es ihr nachher gegangen sei, wollte Richter Walter Leitner wissen. „Man kann das schon verkraften“, meinte die Zeugin. Im Bekanntenkreis habe sie schon von ähnlichen Vorfällen gehört. „Es ist schade, dass das anscheinend öfter passiert“, bedauerte sie.

Die zweite Betroffene, eine 20-jährige Studentin, erklärte, sie sei von der Freundin auf das seltsame Benehmen des Angeklagten aufmerksam gemacht worden. Sie habe sein Spiegelbild im Fenster gesehen und hatte den Eindruck, „als würde er onanieren“. Ob seine Hose dabei geöffnet war, konnte sie nicht sagen. Heftig geschnauft habe der Mann nicht, doch habe er sie ständig angestarrt. Als er dann die Schnur herausgeholt habe, „wurde es sehr unangenehm“.

Da hätten sie beschlossen, den Waggon zu wechseln. Zuvor habe sie den Angeklagten kurz gefilmt, um der Polizei einen Hinweis geben zu können. Die Überwachungskamera im Zug hatte den Vorfall nicht dokumentiert.

Der Angeklagte ist kein unbeschriebenes Blatt. Sein Strafregister umfasste 17 Einträge, zwei davon einschlägig. Der Staatsanwalt plädierte vor diesem Hintergrund auf eine viermonatige Freiheitsstrafe. Der 38-Jährige selber mutmaßte vor Gericht, die Frauen könnten seine Sitzhaltung fehlinterpretiert haben. Womöglich habe er sich im S-Bahn-Abteil nur gekratzt.

Richter Leitner verhängte schließlich vier Monate auf Bewährung. Die jungen Frauen könnten zwischen Kratzen und anstößigen Bewegungen schon unterscheiden, war Leitner überzeugt. Der Angeklagte habe schon in früheren Fällen gezeigt, dass er keine Achtung vor Frauen habe. Als mildernder Umstand wurde im Urteil angeführt, dass beide Opfer die Tat offenbar ohne psychische Folgen überstanden.

STEFAN GERNBÖCK

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.