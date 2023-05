Zwei Neueröffnungen im Herzen Holzkirchens

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Kinderschuhe statt Semmeln: Tamara Berisha (r.) und Natalie Grad übernehmen die Ex-Filiale der Bäckerei Kuhn. © THOMAS PLETTENBERG

Im Herzen Holzkirchens eröffnen demnächst ein Kinderschuhladen und ein BRK-Servicezentrum.

Holzkirchen – Aufwind für den Einzelhandel an der Münchner Straße: In die leer stehende Bäckerei Kuhn nahe dem Rathaus zieht ein Kinderschuhladen ein. Die Geschäftsfrauen Tamara Berisha (37) und Natalie Grad (34) wollen damit eine Versorgungslücke schließen, die in Holzkirchen seit der Schließung des Kinderschuhgeschäfts an der Tölzer Straße vor ein paar Jahren besteht: „Wir waren dort selbst treue Kundinnen und fanden es sehr schade, seither keine wohnortnahe Einkaufsmöglichkeit für Kinderschuhe mehr zu haben“, sagt Berisha, Mutter von drei Kindern.

Ambulante Pflege statt Fitness: (v.l.) Monika Swiader und Maria Matthes vor dem künftigen BRK-Servicezentrum, in dem zuletzt ein Bodystreet-Studio untergebracht war. © Thomas Plettenberg

Es dauert aber noch, bis die beiden Schwestern eröffnen: „Wir rechnen damit, dass wir um den August herum mit den Baumaßnahmen fertig sind.“ Hinter den Schaufensterscheiben werkeln zwar schon die Handwerker, aber die Renovierung der ehemaligen Bäckerei-Filiale ist umfangreich und braucht Zeit.

Berisha und Grad sind im Holzkirchner Einzelhandel keine Unbekannten: Sie führen die Boutiquen DressCode Shoes am Oskar-von-Miller-Platz und DressCode an der Tegernseer Straße. In ihrem Kinderschuhgeschäft sollen bereits die Kleinsten mit Schuhgröße 18 fündig werden, aber auch Schulkinder bis Schuhgröße 40/41.

Berisha und Grad setzen auf bewährte Kinderschuhmarken – und auf kompetente Beratung. Ob sie in Zeiten des Fachkräftemangels auch das Personal dafür finden? „Da sind wir sehr zuversichtlich“, sagt Berisha.

Eine weitere Veränderung im Herzen Holzkirchens steht bereits diese Woche an: Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) eröffnet am morgigen Donnerstag im früheren Juweliergeschäft Ernst am Oskar-von-Miller-Platz, in dem zuletzt ein Bodystreet-Studio für Elektrische Muskelstimulation untergebracht war, ein Servicezentrum. „Wir können dann in der einwohnerstärksten Region des Landkreises persönliche Beratung und Auftragsannahme zu allen rotkreuz-typischen Leistungen wie ambulante Pflege, Hausnotruf oder Essen auf Rädern in ansprechenden Räumlichkeiten bieten“, sagt BRK-Kreisgeschäftsführer Robert Kießling. Zwei BRK-Mitarbeiterinnen werden das Servicezentrum leiten, darunter Maria Matthes, die manche Holzkirchner bereits aus dem BRK-Kleiderladen an der Münchner Straße kennen. Zur Eröffnungsfeier Mitte Juni erwartet Kießling unter anderem den BRK-Kreisvorsitzenden, Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider, Landrat Olaf von Löwis und Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid.

Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.