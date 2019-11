Zwei Räder in Holzkirchen geklaut: Polizei sucht Zeugen

Gleich zwei Mal haben Fahrraddiebe in den vergangenen Tagen in Holzkirchen zugeschlagen. Die Polizeiinspektion Holzkirchen sucht Zeugen.

Holzkirchen – Bereits in der Nacht von Freitag, 15., auf Samstag, 16. November, klauten Unbekannte das – leider nicht abgesperrte – „Bahnhofsradl“ eines 68-jährigen Holzkirchners. Der Mann hatte das rote Fahrrad der Marke Kettler am Freitag gegen 17 Uhr an der Abstellanlage auf der Rückseite des Bahnhofs an der Erlkamer Straße zurückgelassen. Als er am Samstag gegen 7 Uhr zurückkehrte, war es verschwunden.

Ähnlich erging es einem 61-jährigen Tegernseer, der seit Montag, 18. November, gegen 19 Uhr sein Falt-Rad „Birdy“ der Marke Riese und Müller vermisst. Es wurde laut Polizei vor der Volkshochschule an der Max-Heimbucher-Straße in Holzkirchen entwendet.

Zeugenhinweise für beide Fälle von Fahrraddiebstahl nimmt die Polizeiinspektion unter z 0 80 24 / 90 74 0 entgegen.

sg