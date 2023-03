Zwillingstürme müssen weichen, weil Holzkirchen endlich ein Großprojekt anpackt

Von: Andreas Höger

Vorarbeiten für den Umzug: Die markanten Streusalz-Silos bei Marschall werden Mitte März nach Lochham versetzt. © THOMAS PLETTENBERG

Sie waren fast so etwas wie ein Wahrzeichen: Die beiden Streusalz-Silos neben der B 318 prägten viele Jahre den Osten Holzkirchens. Jetzt müssen sie umziehen in die Nachbargemeinde, weil die Marktgemeinde auf dem Areal Großes vorhat.

Holzkirchen - Über zwölf Jahre zogen die Holzkirchner Streusalz-Türme neben der B 318 die Blicke auf sich. Die markanten Landmarken aber werden bald verschwunden sein; sie müssen weichen, weil die Marktgemeinde Holzkirchen das Gelände braucht, um darauf den Bauhof auszusiedeln.

Das Vorhaben, den Bauhof vom beengten Ortskern auszusiedeln und damit Arbeitsabläufe zu verbessern, gibt es seit über zehn Jahren. Immer wieder zögerte die Marktgemeinde und gab anderen Investitionen den Vorzug. In diesem Jahr aber soll endlich angepackt werden. Für 27 Millionen Euro soll eine zentrale Betriebsstätte entstehen. Laut Zeitplan ist das neue Bauhof-Gelände Ende 2024 bezugsfertig.

Das Gelände neben der B 318 bei Marschall gehört der Gemeinde schon länger. Als „Vorbote“ des Bauhofs wurden dort Anfang 2011 die Streusalz-Depots errichtet. Kosten: 110 000 Euro plus 90 000 Euro für die Befestigung des Untergrunds. Ein Silo nutzte die Marktgemeinde, den Zwilling stellte der Landkreis für den Winterdienst seiner Kreisstraßen daneben. 250 Kubik Streusalz fasst ein Speicher. In einem durchschnittlichen Winter braucht der Bauhof allein für die gemeindlichen Straßen und Wege 300 bis 350 Kubik Streusalz.

Ein neuer Platz für die rund 20 Meter hohen Zwillingstürme ist nach längerer Suche gefunden: Von 15. bis 17. März steht der Umzug nach Lochham an, die Vorbereitungen laufen. Der neue Standort liegt etwa 200 Meter nordöstlich des landkreiseigenen Entsorgungsunternehmens Vivo in Warngau an der Valleyer Straße.

Der Landkreis ist mittlerweile Besitzer beider Silos, der Holzkirchner Turm wurde zugekauft. Wie die Marktgemeinde Holzkirchen auf Anfrage mitteilt, bekommt der Holzkirchner Bauhof im Zuge des heuer startenden Neubaus zwei neue Salzsilos.

