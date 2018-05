Skurriles Klassentreffen: So verrückt ging es beim Foolstheater zu

Was passiert, wenn sieben betagte Ex-Schüler und ihr noch betagterer Ex-Lehrer aufeinander treffen? Diese Frage beantwortete das Foolstheater. Dem Publikum gefiel’s.

Holzkirchen – Die Premiere im Rahmen der monatlichen Seniorenrunde „Kaffee Kuchen Kultur“ wurde zu einem vollen Erfolg: Die Zuschauer amüsierten sich prächtig über die von Agnes Kraus, der Leiterin des Ensembles Federspiel, inszenierte Darbietung im liebevoll gestalteten Klassenzimmer. In die einfallsreiche Rahmenhandlung mit den Ehemaligen wurden zehn Szenen nach humorigen Kurzgeschichten des israelischen Autors Ephraim Kishon eingebettet: Sie kamen als heitere Erinnerungen, skurrile Zwischenfälle, nervige Alltagsdialoge oder ausgefallene Streiche daher.

Mit viel Temperament, einfallsreicher Gestik und Mimik, komischem Talent und sichtlicher Spielfreude gestalteten die fünf Frauen und drei Männer in unterschiedlichen Konstellationen die einzelnen Teile des Bühnenstücks. Als Einziger sitzt der 91-jährige Alois Grötsch während der gesamten Aufführung als Lehrer an seinem alten Pult und hakt die Schüler auf seiner Liste ab. Mit milder Strenge hält er seinen Haufen noch immer zusammen und begeistert darüber hinaus mit seiner Ballade vom romantischen Abendrot, das sich am Ende als Feuerschein eines brennenden Schulhauses entpuppt.

Natürlich ist die gut situierte Klassensprecherin Susi (Ilse Sebert) die Erste bei diesem Treffen, gefolgt von Hannes (Jörg Lohmann). Dem Schlauesten. Gemeinsam frischen die Beiden die Erinnerungen an eine Romreise auf, bei der sie einen Carabiniere mit einem falsch geparkten Auto ärgerten, das ihnen gar nicht gehörte. Und die Renate (Heide Romanski) bekommt nach Jahrzehnten ein Fleißbildchen nachgereicht, als sie zusammen mit Anni (Ingeborg Brunnhuber) im Partnerlook in Erscheinung tritt: brave weiße Blusen zum dunklen Rock, und im Haar sowie am Hals große rot-karierte Schleifen. Beide sitzen auch artig nebeneinander in einer der drei Doppelbänke, die vor dem grünen Ölfarbensockel und der vergilbten Leimfarbe der textilen Zimmerwand mit Lehrtafeln und Landkarte stehen.

Als unterbelichteter Negativ-„Paradeschüler“ Simon mit Lederhose, Weste und Hütl glänzt Manfred Demmel mit Munterkeit und viel Herz. Vor allem beeindruckt er an der Seite von Traudl Möhrle, die die immer arm gebliebene, aber schicke und patente Vroni mimt. Gemeinsam träumen sie von ihrem fiktiven Lottogewinn und ermahnen sich gegenseitig zur Ausgabendisziplin.

Unpünktlich wie schon zu Schulzeiten tobt auch noch Inge Kirchberger herein, um als Gerdi herrlich aufregend ihre wilden Bemühungen um einen Installateur für ihren tropfenden Wasserhahn vorzuführen.

Unterstützt wird die Seniorentruppe um Regisseurin Agnes Kraus von dem ebenso aufmerksamen wie diskreten Souffleur Sepp Klafterböck und hinter der Bühne von Gabs Weissbrich und Ute Beer. Die eineinhalb Stunden vergingen wie im Flug, und die Premierengäste dankten es mit überschwänglichem Applaus.

Weitere Vorstellungen:

Wer das schwungvolle Theater-Vergnügen genießen möchte, hat dazu noch an vier weiteren Terminen Gelegenheit: am Freitag, 8. Juni, um 18.30 Uhr, am Sonntag, 10. Juni, um 18 Uhr, am Samstag, 16. Juni, um 16 Uhr und am Sonntag, 17. Juni, um 18 Uhr jeweils im Holzkirchner Fools-Theater.

von Gudula Beyse