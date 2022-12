Abstimmen per Videoschalte? Für hybride Sitzungen kann sich kaum ein Gemeinderat begeistern

Der Sitzungssaal im Holzkirchner Rathaus soll demnächst mit einer zweiten Leinwand ausgestattet werden. Für Hybrid-Sitzungen können sich aber nur wenige Räte begeistern. © THOMAS PLETTENBERG

Einige Gemeinderäte von zuhause zugeschaltet, die anderen im Ratssaal: Solche hybriden Sitzungen sind weiter möglich. Die Marktgemeinde Holzkirchen will jetzt zwar die digitale Technik ertüchtigen. Doch einige Marktgemeinderäte signalisierten, dass sie am Prinzip der Präsenz-Tagung festhalten wollen.

Holzkirchen – Corona verhalf den Videokonferenzen zum Durchbruch. Die technische Möglichkeit gab es schon vorher, die Kontaktbeschränkungen der Pandemie beförderte aber das Bewusstsein, dass Besprechungen auch online stattfinden können. In der Schule und im Berufsleben sind Online-Konferenzen kaum mehr wegzudenken – und auch die Politik entdeckte die Video-Kommunikation.

In den Sitzungen des Holzkirchner Marktgemeinderats sind mittlerweile regelmäßig Architekten oder Planer per Bildschirm zugeschaltet. Mehr noch: Der Freistaat hat es in der Pandemie den Kommunalparlamenten freigestellt, Sitzungen in hybrider Form abzuhalten. Das heißt: Kranke Gemeinderäte konnten per Videokonferenz an Sitzungen teilnehmen. Wie Robert Haunschild, Geschäftsleiter im Rathaus, jetzt in der jüngsten Ratssitzung mitteilte, wurde diese Erlaubnis jetzt verlängert. Marktgemeinderäte können also weiter per Video an einer Sitzung teilnehmen, während die Kollegen vor Ort tagen. Bedingung ist, dass der Sitzungsleiter (Bürgermeister) physisch anwesend ist und der Gemeinderat diesem Vorgehen zustimmt.

Allerdings seien für Hybridsitzungen „komplexe“ Voraussetzungen nötig, wie Haunschild betonte. So müsse gewährleistet sein, dass jedes Ratsmitglied jederzeit zu sehen ist, auch wenn gleichzeitig Präsentationen eingespielt werden. Im Ratssaal wäre dafür eine zweite Leinwand zu installieren. Man sei ohnehin dabei, die Medienanlage zu ertüchtigen, führte Haunschild aus. Doch es bleibe ein schwieriges Unterfangen, hybride Sitzungen zu ermöglichen. Überdies, so Haunschild weiter, habe man die Coronazeit auch ohne hybride Sitzungen gut geschafft. „Eine Diskussionskultur kann ich nur in Präsenz schaffen“, zeigte sich Haunschild überzeugt.

Den technischen Schwierigkeiten fügte Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) ein finanzielles Argument hinzu: Eine hybride Sitzung koste seines Wissens nach einen dreistelligen Betrag. Ein Argument, dem Wolfgang Huber (SPD) folgte: „Wir sollten einen Grundsatzentscheid herbeiführen, dass wir das in dieser Amtszeit nicht machen.“ Grünen-Fraktionssprecher Robert Wiechmann stimmte zu: „Während Corona hätten wir dem zugestimmt, aber jetzt nicht mehr.“ Er fürchtet zudem, dass durch die Option auf hybride Sitzungen die Anwesenheitsdisziplin nachlasse: „Wenn ich keine Lust habe, bleibe ich dann zu Hause?“

Dass die Medienanlage im Saal auf einen neueren Stand gebracht werden muss, fand Simon Ammer (SPD) richtig. So könne man den Qualitätsverlust ausgleichen, der aus seiner Sicht aktuell besteht, wenn externe Referenten zugeschaltet werden. So sah das auch CSU-Fraktionssprecher Sebastian Franz. Die Verwaltung könnte man digitaler machen, erklärte er. Doch auch er betonte, wie wichtig Sitzungen seien, an denen die Teilnehmer physisch anwesend sind: „Ich bin viel zu gerne mit euch in Präsenz da“, rief er seinen Ratskollegen zu.

Lediglich Dirk Kreder (FDP) zeigte sich offen gegenüber hybriden Sitzungen. Das Thema weiter zu verfolgen, halte er für zeitgemäß, so Kreder. So könnten auch erkrankte oder verreiste Ratsmitglieder an den Sitzungen teilnehmen.

Ein Beschluss darüber, ob Holzkirchens Marktgemeinderat künftig in hybrider Form tagt, wurde nicht gefasst. Man werde zuerst die Medienanlage erneuern, um die Frage danach zur Abstimmung zu stellen, kündigte Bürgermeister Schmid an.

ANDREAS WOLKENSTEIN

