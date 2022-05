In Hartpenning fehlen Kita-Plätze: Kann die alte Schule umfunktioniert werden?

Teilen

Räumlich an der oberen Grenze: Der Kindergarten in Hartpenning. Die Gemeinde Holzkirchen geht aber davon aus, dass mehr Betreuungsplätze nötig sind (Archivbild). © Thomas Plettenberg

Wollen Hartpenninger Eltern einen Kita-Platz, müssen viele nach Holzkirchen ausweichen. Das Problem droht sich zu verschärfen. Die Gemeinde sieht mittelfristig Handlungsbedarf, um eine Betreuung vor Ort anbieten zu können. Doch was tun? Eine Option wäre, aus dem alten Schulgebäude einen Kindergarten zu machen.

Holzkirchen – Kindergartenplätze in Holzkirchen sind rar. Zwar werden die Kapazitäten ständig ausgebaut, aktuell durch die Erweiterung der Kita an der Erich-Kästner-Straße. Doch der Gemeinderat hat sich weiterhin auch eine „bedarfsgerechte Ausweitung des Kinderbetreuungsangebots“ auf die Fahnen geschrieben – und das heißt auch möglichst wohnortnahe Kitas. Um eine Grundlage für weitere Entscheidungen zu schaffen, präsentierte Kämmerer Dominik Wendlinger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Ergebnisse einer Befragung, die bei Familien in den Ortsteilen Hartpenning und Föching durchgeführt worden war.

Die Zahlen scheinen eine klare Sprache zu sprechen: Während derzeit nur ein Holzkirchner Kind in den Großhartpenninger Kindergarten „pendelt“, sind es in umgekehrter Richtung 27 Kinder. Ein ähnliches Bild ergibt sich in Föching: Aus Holzkirchen werden acht Kinder nach Föching gebracht, aus Föching kommen 37 Kinder nach Holzkirchen. Für Wendlinger ist klar: „Der Bedarf nach mehr Betreuung ist da, vor allem in Großhartpenning.“

Doch ist diese Schlussfolgerung nur auf Basis der Zahlen zulässig? Anita Gritschneder (Grüne) hatte Zweifel: „Nur aus den Fahrten alleine können wir doch nicht schließen, dass die Eltern das nicht mögen.“ Kann man den Zahlen also wirklich entnehmen, dass die Eltern mit der Situation unzufrieden sind? Nicht unbedingt, räumt Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) ein. „Dennoch müssen wir uns über Großhartpenning unterhalten.“ Schließlich habe es in den vergangenen Jahren Großhartpenninger Eltern gegeben, deren Kinder nicht den örtlichen Kindergarten besuchen konnten. „Auch wenn sehr wenig Familien betroffen waren“, schränkt Schmid ein.

Angesichts einer hohen Geburtenrate im Ortsteil Großhartpenning könne sich das Problem fehlender Kinderbetreuungsplätze in den kommenden Jahren aber verschärfen. Hinzu komme, dass mit dem Kindergarten Frühlingsdorf der nächstgelegene kommunale Kindergarten relativ weit entfernt sei – anders als in Föching, wo mit dem Kinderland (Erich-Kästner-Straße) ein Kindergarten in nahezu fußläufiger Entfernung erreichbar sei.

Simon Ammer (SPD), der selbst betroffen war von der Abweisung Großhartpenninger Eltern im dortigen Kindergarten, betonte, dass ein Ausbau der Plätze dringend nötig sei. Robert Wiechmann (Grüne) hob hingegen hervor, dass es vor allem eines zentralen Ansatzes in der Planung bedürfe. „Wir müssen vom Großen ins Kleine denken.“ Ammer konterte: „Zentral zu planen ist nicht gut, wir brauchen Wohnortnähe“.

Ähnlich äußerte sich Hubert Müller (FWG): „Die Kinder sollen im Dorf bleiben können“. Fraktionskollege Torsten Hensel verwies auf das Projekt eines Bauernhofkindergartens, den Hanna Müller in Asberg realisieren möchte (wir berichteten). „Wir müssen proaktiv auf sie zugehen und mehr als politische Unterstützung anbieten“, forderte Hensel.

Akute Handlungsschritte ergeben sich für die Gemeindeverwaltung aus der Elternumfrage nicht, erklärt Schmid auf Anfrage. Sie sei lediglich ein Baustein für weitere Überlegungen. Diese könnten sich im Zuge der Dorfentwicklung Großhartpennings anbieten, so der Rathauschef. Möglich sei etwa, das alte Schulhaus zum Kindergarten umzufunktionieren.

ANDREAS WOLKENSTEIN