„Ein sagenhaftes Projekt“

Von: Christine Merk

Teilen

Spatenstich für den Radweg Thalham- Pienzeau mit (v.l.) Andreas Haimerl, Bauamtsleiter von Weyarn, Michael Schnitzenbaumer (ausführende Firma), Christel Altenweger, Geschäftsführerin von Weyarn, Franz Demmelmeier, Zweiter Bürgermeister von Weyarn, Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr, Matthias Kreuz vom Staatlichen Bauamt Rosenheim und Planer Josef Gruber-Buchecker. © Thomas Plettenberg

In Thalham nimmt ein Projekt Gestalt an, das auch Miesbach betrifft: ein Teilstück eines Radwegs, der irgendwann Weyarn mit der Kreisstadt verbinden soll.

Thalham/Weyarn/Miesbach – Vor etwa zwei Wochen sind in Thalham die Bagger und Lkw angerollt. Am südlichen Ortseingang nimmt jeden Tag ein bisschen mehr Gestalt an, woran sie arbeiten. Hier entsteht unter anderem eine Querungshilfe, die ihrerseits Teil eines Radwegs nach Kleinpienzenau ist. Ein erstes Teilstück für ein Wunschprojekt, denn eines Tages soll der Radweg Weyarn und Miesbach verbinden. Beim offiziellen Spatenstich am Montag wurde deshalb auch die Hoffnung laut, dass dieser entstehende Radweg ein Ansporn sein könnte, damit die für das Gesamtprojekt wichtigen Grundstücksverhandlungen vorangehen.

Zwei Millionen Zuschuss

Die finanziellen Mittel für den Radweg kommen zum großen Teil vom Freistaat. 2,4 Millionen sind kalkuliert, zwei Millionen werden als Zuschuss gewährt. Den Rest trägt die Gemeinde Weyarn, die als Bauherrin auftritt. Im Staatlichen Bauamt Rosenheim stand nämlich Geld zur Verfügung, aber es fehlt an Personal. So übernahm Weyarn Planung, Ausschreibung und Auftragsvergabe, das Staatliche Bauamt bezahlt.

Lange gehegter Wunsch

Warum der Radweg überhaupt für eine freistaatliche Förderung in Frage kam, darüber klärte Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) beim Spatenstich auf. Im Radwegekonzept des Landkreises war die Verbindung Miesbach-Weyarn schon vor vielen Jahren ein Wunsch, harrte jedoch auch wegen der zu erwartenden Kosten der Umsetzung. Wöhr und die damalige Miesbacher Bürgermeisterin Inge Pongratz wandten sich deshalb an Ilse Aigner, ob das Projekt in das staatliche Radwegeprogramm aufgenommen werden könnte. Die Landtagspräsidentin und CSU-Stimmkreisabgeordnete war damals Bayerische Verkehrsministerin. Aigner sei skeptisch gewesen, erinnerte Wöhr. Doch es funktionierte. Die Aufnahme ins Radwegeprogramm schaffte so die Voraussetzungen dafür, dass das Projekt realisiert werden kann.

Lob für Zusammenarbeit

„Ein Glücksfall“, sagt Wöhr. Ein zweiter Glücksfall sei Matthias Kreuz, der am Staatlichen Bauamt Rosenheim das Projekt betreut. Selten habe er in den Staatsbehörden einen „so motivierten und entscheidungsfreudigen Projektbetreuer erlebt“, lobt Wöhr. Kreuz gab beim Spatenstich das Lob zurück. „Hut ab vor Ihrer Leistung“, sagte er mit Blick auf die Gemeinde, die in kürzester Zeit die Umsetzung möglich machte. Die Zusammenarbeit habe Hand in Hand funktioniert, meinte Kreuz. „Das ist ein sagenhaftes Projekt.“

Landtagspräsidentin Aigner wies auf eine zweite Besonderheit des Radwegs hin. Er verläuft zum allergrößten Teil auf bereits vorhandenen und bisher landwirtschaftlich genutzten Wegen. Sie sei außerdem froh, dass das Geld, das im Radwegeprogramm zur Verfügung stehe, auch verbaut werden kann.

Starkes Signal mit Außenwirkung

„Wenn man mal angefangen hat, ist das ein starkes Signal“, sagte Wöhr. Er wisse, dass Miesbach motiviert sei, die Fortsetzung des Radwegsvorwärtszubringen. Auf eine Außenwirkung dieses ersten Teilstücks hofft auch Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller. Er dankte der Gemeinde Weyarn für den Anstoß. Mit Blick auf die Grundstücksverhandlungen, die ihm in dieser Sache bevorstehen meinte er: „Ich hoffe, das ist ein Motivationsschub, um die Menschen zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist.“