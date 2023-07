Jugend soll sich wohlfühlen: Arbeitskreise und andere präsentieren Angebote

Von: Christine Merk

Teilen

Bei dem Treffen richtete Bürgermeister Leonhard Wöhr (am Pult) sein Angebot an die Jugendlichen, sich im Gemeindeleben einzubringen. Ansprechpartnerin im Rathaus © Steffen Gerber

Die jungen Bürger in Weyarn dürfen sich umworben fühlen. Nicht nur Vereine, auch die Arbeitskreise freuen sich über Nachwuchs.

Weyarn – „Ihr könnt Euch gerne mit Euren Wünschen und Vorstellungen einbringen“, war so auch die wichtigste Botschaft bei der Jungbürgerversammlung in Richtung der Jugendlichen, die dazu in den Mehrzweckraum der Weyhalla gekommen waren.

Die Zahl der Gäste war allerdings „überschaubar“, berichtet Bürgermeister Leonhard Wöhr – obwohl viele Einladungen verschickt worden waren. Diejenigen, die gekommen waren, bekamen dafür nicht nur eine Pizza – nach dem offiziellen Teil – sondern zuvor auch Einblicke in die Angebote, die ihnen offenstehen. Vertreter unter anderem vom Steuerungsgremium, von den Arbeitskreisen Jugend, Bücherei und MuKK waren gekommen, von der Feuerwehr und dem neu gegründeten Verein, der einen Pumptrack realisieren will, sowie vonseiten der Gemeinde außer dem Bürgermeister auch Gemeinderäte.

Ansprechpartner im Rathaus: Das Mitmachamt

Wöhr hofft, dass die Jugendlichen, die da waren, Lust bekommen haben, irgendwo mitzumachen und die Infos aus diesem Abend an Gleichaltrige weitergeben. „Es ist uns auch von politischer Seite ein Anliegen, dass sich die Jugend in Weyarn wohlfühlt“, sagt Wöhr. Die Bereitschaft, gewünschte Angebote zu schaffen, ist da. Mit ihren Anliegen können sich die jungen Bürger jederzeit an Katja Klee vom Mitmachamt wenden, bietet er an. Sie ist im Rathaus unter der Telefonnummer 08020 / 188724 erreichbar.