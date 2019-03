Kleidertausch und Burger-Prämierung

Aktionstag der Wirkstatt Anders Wachsen in Weyarn

Wie kann die Welt ein bisschen besser werden - hier, bei uns, in der Region? Damit befasst sich die Wirkstatt Anders Wachsen in Weyarn. Am Sonntag lädt sie zum Aktionstag. Mit einem Burger-Wettbewerb, einem Workshop für Paletten-Möbel, Kleidertausch und einem Markt mit nachhaltigen Ideen.