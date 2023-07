Kradfahrerin stürzt auf der B318: Auto kann gerade noch ausweichen

Von: Joshua Eibl

Teilen

Eine Schülerin aus Bad Wiessee kam auf der Bundesstraße zu Fall. © Friso Gentsch

Eine Schülerin aus Bad Wiessee kam auf der Bundesstraße zu Fall. Ein entgegenkommendes Auto konnte gerade noch ausweichen.

Holzkirchen - Am Mittwoch, dem 5. Juli, kam es auf der B318 bei Holzkirchen gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten Kradfahrerin.

Die 17-jährige Schülerin aus Bad Wiessee befuhr mit ihrem Leichtkraftrad vom Gewerbering kommend die Auffahrt zur B318 in Fahrtrichtung Tegernsee. Wie die Polizei berichtet, kam sie offensichtlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn in der dortigen Kurve zu Fall und schlitterte mit ihrem Motorrad auf die B318. Während die 17-Jährige auf der Fahrbahn in Richtung Tegernsee liegen blieb, schlitterte ihr Krad quer über die B318 und blieb auf der Gegenfahrbahn liegen. Dort kam es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

Unfall: Autofahrer kann gerade noch ausweichen

Auf der Fahrbahn in Richtung Tegernsee, auf der die 17-Jährige leicht verletzt liegen geblieben war, konnte ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Hausham noch knapp ausweichen. Es kam zu keinem Zusammenstoß.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.

Die 17-jährige Motorradfahrerin wurde von einem Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. In Holzkirchen kam es kürzlich zu einer Diebstahlserie: Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.