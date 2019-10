Kultur satt in den Herbstferien: Otterfinger Kulturwoche startet

In den Herbstferien wird die Otterfinger Schulaula wieder zum Kulturzentrum. Am Samstag startet die 17. Otterfinger Kulturwoche - Premiere für ein neues Organisationsteam.

Otterfing– Wenn am Wochenende die Herbstferien starten, verwandelt sich die Otterfinger Schulaula wieder in ein veritables Kulturzentrum: Von Samstag, 26. Oktober 2019, bis Samstag, 2. November 2019, macht die Otterfinger Kulturwoche die Bühne frei für Konzerte, Kabarett, eine Ausstellung und mehr.

Mit der 17. Kulturwoche feiert auch ein neues Organisationsteam seine Premiere. Hertha Böhner, die die Reihe 2003 aus der Taufe hob und schon geraume Zeit auf der Suche nach Nachfolgern für die Organisation war, hatte 2018 letztmals die Verantwortung übernommen. Ein tatkräftiges Team fand sich als Nachfolger zusammen, um der etablierten Kulturreihe auch nach der Ära Böhner eine Zukunft zu geben und den organisatorischen Kraftakt zu verteilen. Connie Seitz, Gabriele Hofweber, Christoph Peklo, Ivana De Faveri, Ingrid Eder, Manfred Lenzer, Marion Wessely und Arne Hanselmann teilen sich die Aufgaben.

Otterfinger Kulturwoche 2019 mit Michael Fitz und Josef Brustmann

Eröffnen wird die Kulturwoche am Samstag das Julia von Miller Quartett um die Münchner Sängerin und Komödiantin mit swingenden Liedern im Stil der 30er- und 40er-Jahre unter dem Titel „Capriolen – musikalische Luftsprünge und Widerständchen in kritischen Zeiten“. Am Sonntag spielt das Ensemble Vielsaitig um die Otterfingerin Lisa Schöttl heuer als Quartett mit Harfe, Hackbrett, Flöte, Violine und Kontrabass Stücke aus aller Welt, von der Renaissance bis zur Klassik. Am Montag erzählt Michael Fitz, als Schauspieler etwa bekannt aus dem „Tatort“, an der Gitarre mit einem Mix aus Folk, Blues und südlichen Rhythmen, Humor, Poesie und Ernsthaftigkeit vom Wahnsinn des Alltäglichen. „Das tapfere Schneiderlein auf Bairisch“ präsentieren die Volksschauspieler Stefan Murr und Heinz-Josef Braun am Dienstag bei einem humorvollen Abend für Erwachsene. Als außergewöhnliches Highlight nicht nur für Jazzfreunde legt das Organisationsteam den Besuchern den Mittwoch ans Herz: Das Quartett Küspert & Kollegen begleitet mit zeitgenössischen Arrangements für Gitarre, Saxofon, Klarinette, Bass und Schlagwerk live Kurzfilme von Laurel & Hardy alias Dick & Doof. Die Musiker sind etwa mit dem Echo Jazz und dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.

Am Donnerstagabend wird Musikkabarettist Josef Brustmann in seinem Solo „Das Leben ist zu kurz, kauf die roten Schuh“ den Weltuntergang und andere ungewöhnliche Ereignisse aus Alltag und Politik besingen. Ein Otterfinger bestreitet den Freitag: Violinist Julian Shevlin und sein Quartett spielen Streichquartette von Joseph Haydn, Claude Debussy und Ludwig van Beethoven. Liedermacher Roland Hefter legt zum Finale am Samstag, 2. November, mit „Des werd scho no“ kabarettistische Lieder aus der Mitte des Lebens drauf.

Otterfinger Künstler zeigen Werke in Ausstellung zur Kulturwoche

Eine Ausstellung ortsansässiger Künstler rundet die Kulturwoche ab. Am Sonntag um 15 Uhr führen sie selbst durch die Werkschau und stehen bei Kaffee und Kuchen für Gespräche bereit. Die Besucher küren wieder die Publikumslieblinge. Auf die kleinen Besucher wartet – neben vier Workshops – Dr. Döblingers Kasperltheater am Donnerstag um 15 Uhr mit „Kasperl und die Stinkprinzessin“ (Eintritt: fünf Euro).

Die Abendveranstaltungen beginnen um 20 Uhr (Einlass 19.15 Uhr, Eintritt zehn Euro). Alle Infos gibt es auf der Homepage der Kulturwoche, Karten im Vorverkauf noch am Freitag, 25. Oktober, bei der Raiffeisenbank in Otterfing und beim Kiosk Schaal.

