Kunstwerk mit Tradition: Regina Poensgen aus Wall präsentiert ihr Fatschnkindl

Ein Fatschnkindl ist ein Kunstwerk mit Tradition. Bei Regina Poensgen aus Wall hat die Wachsfigur einen Platz inmitten der Familie.

Wall – „Es ist jedes Mal wieder schön, wenn man das Fatschnkindl rausholt.“ Ein paar Daxn, links und rechts Kerzerl. So hat Regina Poensgen aus Wall auch heuer dem kunstvoll gewickelten Christkind im Herrgottswinkel in der Stube einen besonders schönen Platz hergerichtet. Zur Weihnachtszeit rückt auch beim Lecherbauern die kleine Figur – die einst erst an Heiligabend aufgestellt wurde – unterm schützenden Glassturz in den Mittelpunkt,

Es gab Zeiten, da drehte sich alles um die mit Bändern umwickelten Figuren, die ursprünglich an das im Lukasevangelium beschriebene, in Windeln gewickelte Jesuskind erinnerten. Vom 14. bis ins 19. Jahrhundert wurden sie in den Weihnachtstagen von Haus zu Haus getragen. Auch fürs Kindelwiegen in der Kirche lag ein Fatschnkindl in der Krippe, wurde zu weihnachtlichen Gesängen sanft in den Armen geschaukelt oder von Arm zu Arm gereicht.

Zunächst waren sie sehr schlicht. Seide, Spitzen, Gold und Geschmeide kamen später in den Klöstern zum Einsatz und ließen die säuglingsgroßen Fatschnkindl prunkvoll gewandet erstrahlen. „Auf keinem Kuchlwagen hat es fehlen dürfen“, sagt Poensgen, die aus den Erzählungen der Mutter weiß, dass eine Bauerntochter, die ins Kloster ging, zum Abschied von daheim ein solches Trösterlein oder Wickelkindl bekam. Es sollte ebenso das Heimweh stillen, wie darüber hinweg helfen, dass sie nie ein eigenes Kind würde in Händen halten.

Gefatscht wurden aber nicht nur Wachsfiguren. Auch Neugeborene umwickelte man im deutschsprachigen Raum bis ins 19. Jahrhundert für 40 bis 60 Tage mit Windeln oder Binden. „Damit sie nicht ganz zerfallen oder eine andere Verformung erleiden“, liest Regina Poensgen schmunzelnd aus einem Schriftstück von 1250 vor. Aus alten Büchern weiß man, dass es sogar die Variante mit einer Schlaufe gab, an der das stramm gewickelte Baby an die Wand gehängt wurde, weil es dort sicher vor Haustieren war, und die Mutter die Hände frei hatte für die Arbeit.

Geschichten, an die man sich bisweilen auch erinnert, wenn man sich zum Anfertigen der Wachs-Christkindl trifft. Poensgen, die immer schon gern bastelt und kreativ ist, hat ihres als junge Frau gemacht. Angeleitet in einem Kurs und gemeinsam mit einer netten Runde traf man sich, formte den kleinen Leib und verzierte ihn fachgerecht. Eine diffizile Arbeit mit feinen Stoffen, Bändern, Spitzen und Geschmeiden. Hineingebettet das fein mit Hand gearbeitete und bemalte Köpfchen aus Wachs, dessentwegen man das Fatschnkindl tunlichst nicht in die Nähe des Kachelofens stellen sollte.

„Etwa 80 Stunden sitzt man dran“, erinnert sich Poensgen an die freudvollen Bastelrunden. Damit die Freude lange währt, gelte es, gute Ware zu verwenden. Unter anderem Drähte, die nicht schwarz werden, und hochwertigen Stoff.

Seit das Fatschnkindl fertig ist, ist es im Wohnraum. „Im Gegensatz zu den Christbaumkugeln wird es bei mir auch nach Lichtmeß nie ganz weggeräumt“ sagt die Lecherbäuerin, „aber an Weihnachten bekommt es einen besonderen Platz.“ Der ist auf alle Fälle dort, wo sich das Familienleben abspielt. Mal in der Küche, mal in der Stube. Ob sie den eigenen Kindern eines fatschen würde? Regina Poensgen lacht: „Mal schau‘n, ob ich so viel Geduld hab.“ Vielleicht hat die eher ihre Mutter. Die ist bei den Krippenfreunden im Tegernseer Tal engagiert, wo sie neben Krippen auch viele Klosterarbeiten anfertigen. Fatschnkindl gehören auch dazu.

VON HEIDI SIEFERT