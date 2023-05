„Das Leben ist nicht planbar“: Spurwechsel-Gründerin Monika Ziegler über ein glückliches Leben

Von: Joshua Eibl

Die Führung der Spurwechsel-Initiative ändert sich. Das Bild zeigt die neue und alte Führung: (v.l.) Silke Borgmann, Susi Urban, Monika Ziegler und Regina Deflorin D’Souza. © privat

Wie will ich gelebt haben? Um diese Frage herum gründete die Warngauerin Monika Ziegler (76) vor elf Jahren die Initiative Spurwechsel.

Landkreis – Diese trifft sich regelmäßig und will Menschen helfen, eine (neue) Spur zu einem erfüllten Leben zu finden. Im Telefon Interview mit unserer Zeitung erklärt Ziegler, was das „anders wachsen“-Programm des Vereins Kulturvision so besonders macht und warum sie trotzdem nun den Vorsitz abgibt.

Frau Ziegler, welche Geschichte in über zehn Jahren Spurwechsel hat Sie nachhaltig beeindruckt?

Monika Ziegler: Mich haben vor allem die Geschichten am Anfang des Spurwechsels bewegt. Amrei Huser aus Kreuth wurde zum Beispiel mit Trisomie 21 geboren, eine seltene Form, bei der nur 25 Prozent der Zellen ein zusätzliches Chromosom haben. Eigentlich hätte sie einen Lebensweg gehen müssen, der nicht üblich ist. Trotzdem absolvierte Amrei die Schule, machte eine Ausbildung zur Kinderpflegerin und spielt Klavier. Ihr großer Ehrgeiz und ihre schier unendliche Ausdauer sind bemerkenswert. Auch das Leben von Andreas Kuhnlein hat mich bewegt. Er war früher beim Bundesgrenzschutz. Jetzt ist er ein renommierter Bildhauer, der für diesen Spurwechsel hart kämpfen musste.

Wie findet man sein persönliches Glück?

Ziegler: Nicht, indem man es sucht. Ich sitze gerade neben einer Löwenzahnwiese in Bayrischzell und genieße die Sonne. Das reicht mir. Wir müssen den Moment genießen und uns die Frage stellen: Wie will ich gelebt haben? Wenn wir uns die Frage erst am Sterbebett stellen, dann ist es zu spät. Und falls wir mit unserem aktuellen Leben nicht glücklich sind, müssen wir etwas verändern. Auch ich habe viele Spurwechsel vollzogen. Doch die Spurwechsel-Initiative stellt nur das Handwerkszeug bereit und schafft Mut. Den Schritt müssen wir selbst wagen. Denn das Leben ist kein gradliniger Weg und nicht planbar.

Warum geben Sie den Vorsitz der Initiative Spurwechsel trotzdem ab?

Ziegler: Ich werde nicht jünger und wollte meinen Arbeitsaufwand reduzieren. Ich will mich künftig auf die Kernaufgaben von Kulturvision, also auf die Förderung und Vernetzung der Kultur im Landkreis, fokussieren. Andere Projekte wie den Spurwechsel gebe ich aber gern an geeignete Nachfolgerinnen ab.

Wie geht es mit dem Projekt weiter?

Ziegler: Natürlich werden meine drei Nachfolgerinnen Silke Borgmann, Susi Urban und Regina Deflorin D’Souza dem Projekt ihren Stempel aufdrücken. Ich habe mich sehr über dieses engagierte Trio gefreut. Doch grundsätzlich werden die Stammtische und Workshops erhalten bleiben. Wir können uns im geschützten Raum austauschen, Mut machen und voneinander lernen. Die Teilnehmenden geben sich auch praktische Hinweise, wie sie ihr Glück finden können. Wie es mit der Konferenz in zwei Jahren weitergeht ist noch unklar, das ist zu weit weg.

Das Gespräch führte Joshua Eibl.