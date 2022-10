Letztmals: Oberland-Realschule bereitet sich als Gastgeber auf Filmtage bayerischer Schulen vor

Von: Katrin Hager

Diesmal fällt die finale Klappe: Am Donnerstag beginnen die 45. Filmtage bayerischer Schulen – zum fünften und letzten Mal an der Oberland-Realschule in Holzkirchen. Und erstmals seit Corona wieder in Präsenz.

Holzkirchen – Diesmal fällt die finale Klappe: Am morgigen Donnerstag beginnen die 45. Filmtage bayerischer Schulen – zum fünften und letzten Mal an der Oberland-Realschule in Holzkirchen. Danach wandert der Filmwettbewerb mit Workshops an eine andere Schule, die FOS/BOS in Straubing. Bei Sebastian Wanninger, Filmlehrer der Oberland-Realschule und Festivalleiter, überwiegt gerade die Vorfreude: Erstmals seit Corona findet das dreitägige Festival wieder in Präsenz statt. „Das Wichtigste ist, dass die Schüler wieder ins Gespräch kommen über ihre Filme“, sagt Wanninger. Neben den Filmvorstellungen in Blocks sind wieder Workshops und Drehprojekte vorgesehen. Zur Eröffnung am morgigen Donnerstag hat sich auch Kultusminister Michael Piazolo angekündigt.

Die Vorbereitungen an der Schule laufen auf Hochtouren, morgen ab 14 Uhr treffen die Gäste ein, die bis Samstag bleiben. 23 Gruppen mit jeweils etwa fünf Schülern von Schulen aller Art – von der Grundschule über die Förderschule bis zu Gymnasium und FOS/BOS – aus allen Ecken des Freistaats werden an der Probst-Sigl-Straße erwartet. Die rund 90 Filmschüler der Oberland-Realschule aus den beiden Filmklassen in der 5. und 6. Jahrgangsstufe sowie aus dem klassenübergreifenden Filmgruppe und sogar ehemalige Schüler helfen Festivalleiter Wanninger und seiner Stellvertreterin Julia Richter, die als Filmlehrerin an der Oberland-Realschule die Filmklasse der 5. Jahrgangsstufe leitet.

Die Schule hat sich mit dem Alleinstellungsmerkmal Filmklassen ein begehrtes Profil gegeben: „Wir mussten heuer erstmals auslosen, wer in die Filmklasse kommt“, erklärt Wanninger. 40 Anmeldungen von Fünftklässlern gab es, bei 31 Plätzen. „Das war für einige sehr traurig“, weiß Wanninger.

Sequel zu preisgekröntem Streifen

Die Filmarbeit begeistert die Schüler bisweilen nachhaltig. Drei der Ehemaligen, die bei den Filmtagen 2021 mit ihrem Horrorstreifen „Würfelspiel“ den Förderpreis der Bavaria Filmstudios bekamen, sind wieder mit einem Beitrag für die Oberland-Realschule dabei: „Sie haben selbstständig ein Sequel gedreht“, berichtet Wanninger. Einer dieser Absolventen macht inzwischen eine Ausbildung als Mediengestalter und hilft bei den Filmtagen heuer in der Technik. Die damalige Hauptdarstellerin unterstützt Wanninger bei den Filminterviews, die die Vorstellungen begleiten. Und die Dritte aus dem Bunde wird per Videocall aus Australien zum Gespräch zugeschaltet. „Wir sind heuer erstmals Kontinente umspannend“, sagt Wanninger lachend. Auch der Haupt-Techniker der Filmtage ist ein ehemaliger Filmschüler, machte schon vor drei Jahren seinen Abschluss und ist trotzdem weiter treuer Helfer. Und vor einigen Monaten bekam Wanninger Nachricht von einem seiner ehemaligen Filmschüler, der einen Studienplatz im Fach Kamera an der renommierten Münchner Hochschule für Film und Fernsehen ergattert hat.

Die Schüler der letztjährigen 6. Filmklasse sind mit dem Beitrag „Knetealarm“ im Wettbewerb vertreten, dem Wanninger Chancen auf einen der Preise ausrechnet. „Eine Mischung aus Realfilm und Trickfilm.“ Ein Knetmasse-Männchen aus dem Kunstunterricht erwacht darin zum Leben.

Auch wenn – wohl bedingt durch Corona und den Lehrermangel gerade an Grund- und Mittelschulen – diesmal mit 70 Beiträgen mehr als 30 weniger als im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 eingingen, so sei die Bandbreite doch beeindruckend. Dokumentarisch oder fiktional, als Realfilm oder mit Tricktechnik befassen sich die Schüler mit Themen wie Flucht, Mobbing oder Ungerechtigkeit. Besonders beeindruckt ist Wanninger vom Beitrag des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte Nürnberg, der in der inszenierten Doku „Glasaugen“ das Medium Film für sich nutzt, um einen Perspektivwechsel zu schaffen. Das Medium Film ist eben wie geschaffen dafür, über Grenzen zu gehen und zu verbinden – wie die Schulfilmtage: „Mit unserem dreigliedrigen Schulsystem sind wir ziemlich separiert“, meint Wanninger. „Hier kommen alle wieder zusammen. Das ist die eigentliche Stärke des Festivals.“