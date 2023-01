„Weil ich hier sein kann, wie ich bin.“ Der etwas andere Arbeitgeber MediFit Holzkirchen

Als Physiotherapeut:In unterstützen Sie Patienten auf dem Weg zu mehr Fitness und Gesundheit. © Gerd Augstein

MediFit Holzkirchen sucht ausgebildete Physiotherapeut:Innen und bietet tolle Vergünstigungen wie Wunscharbeitszeiten, kostenloses Training oder die Möglichkeit für Sabbaticals.

Seit über sechs Jahren leitet Inhaberin Martina Hiebl das Gesundheitsunternehmen MediFit Holzkirchen. Im Angebot stehen nicht nur Physiotherapie, Training, Heilpraxis und Wellness, sondern vor allem abwechslungsreiches Arbeiten in einem kompetenten und engagierten Team.

„Ich freue mich besonders über den Zusammenhalt unserer knapp 60 Mitarbeiter:Innen und die gute und motivierte Stimmung. Das ist nicht nur für uns selbst wichtig – unsere Kund:Innen und Patient:Innen spüren das auch“, erklärt die 55-jährige Inhaberin. Martina Hiebl (Dipl. Betriebswirtin mit Schwerpunkt Personal und Wirtschaftsmediatorin) weiß, wovon sie spricht – sie ist seit fast 30 Jahren Personalerin mit Leib und Seele und war in den unterschiedlichsten Branchen im Personalwesen tätig.

2005 spezialisierte sie sich auf die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Personalführung und Teambuilding. „Work-Life-Balance“ ist für sie keine leere Worthülse, sondern Grundlage für ein gutes Miteinander.

Persönliche Entwicklung und Soft-Skill-Themen werden großgeschrieben

„Wir versuchen Wunscharbeitszeiten umzusetzen, fördern Fortbildungen in den Bereichen Physiotherapie, Heilpraxis und Training und unterstützen unsere Mitarbeiter in ihrer beruflichen Entwicklung. Hier kommt uns natürlich unser ganzheitlicher Ansatz zugute. Die Entwicklungsmöglichkeiten sind vielfältig und wir sind für vieles offen. Bei uns werden Persönlichkeitsentwicklung, Abgrenzung in der Therapie und weitere Soft-Skill-Themen großgeschrieben und geschult. Offene Kommunikation und ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe werden bei uns gelebt. Bei Problemen oder sonstigen Themen kann man jederzeit zu mir kommen – meine Tür ist immer offen, zumindest meistens“, lacht Hiebl.

Traumjob gesucht? Jetzt bewerben! Martina Hiebl möchte ihr Physioteam gerne vergrößern und ausgebildete Physiotherapeut:Innen motivieren, sich bei MediFit zu bewerben. Vergünstigungen für die Mitarbeiter: Innen wie z.B. Wunscharbeitszeiten, JobRad, kostenloses Training und Nutzung des Wellnessbereiches, Übernahme der Kosten aller Zertifikatsfortbildungen, Fobi-Tage, Fobi-Budget, einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge sind im MediFit selbstverständlich. Und was für diese Branche wirklich außergewöhnlich ist, dass längere Auszeiten - also Sabbaticals möglich gemacht werden. Jetzt einfach bewerben per E-Mail an m.hiebl@medifit-holzkirchen.de oder telefonisch bei Martina Hiebl unter der 08024/47687-0

Das MediFit Holzkirchen – Die Gesundheits oHG ist mit ihren Standorten Holzkirchen und Hausham eines der größten Unternehmen seiner Art im Oberland. Der 1.300 qm große Standort Holzkirchen verfügt über eine Trainingsfläche von über 400 qm, ausgestattet mit allem, was das Herz begehrt.

„Wir haben erst im November 21 umgebaut, Geräte der jüngsten Generation der Firmen Milon und Schnell sowie ein großzügiger freier funktioneller Trainingsbereich bieten sowohl in der Therapie als auch im Training unglaubliche Möglichkeiten. Unser großes Präventionskursangebot sowie die Betreuung unserer T-RENA-Gruppen (Trainingsprogramm aus der Rehabilitation der deutschen Rentenversicherung) bieten weitere Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter“, erläutert Hiebl.

Einarbeitung und Kennenlernen auf Augenhöhe von Anfang an

Ungewöhnlich für die Branche ist auch die fundierte Einarbeitung, ein Mentoring Programm für neue Kolleg:Innen sowie wöchentliche 1-1-Besprechungen mit den fachlichen Leitungen als auch zweiwöchige Teambesprechungen. Diese sichern die Kommunikation im Unternehmen und sind weitere Bausteine der Qualitätssicherung sowie des konstruktiven Miteinanders.

Wer hier anfängt, lernt erstmal das Unternehmen mit seinen unterschiedlichen Fachbereichen kennen – „das ist die Grundlage für die fachübergreifende Zusammenarbeit der einzelnen Fachrichtungen“ weiß Martina Hiebl. Die Physiotherapiepraxis deckt alle Bereiche der Physiotherapie ab.

Langweilig, da ist sich Martina Hiebl sicher, wird es im MediFit nicht. „Unsere Physiotherapeut: Innen können sich ganz auf die Patient:Innen einlassen. Die Patientenverwaltung und Terminvergabe übernehmen die Kolleg:Innen an der Rezeption“.

„Wir sind wirklich offen – egal ob Berufsanfänger, Wiedereinsteiger, erfahrene Kolleg:Innen, Teil- oder Vollzeitkräfte, wir freuen uns einfach auf frischen Wind im Team“, sagt Hiebl.

Kontakt

MediFit Holzkirchen

Atrium Gesundheitszentrum

Münchner Str. 56A

83607 Holzkirchen

Web: www.medifit-holzkirchen.de

E-Mail: m.hiebl@medifit-holzkirchen.de

Tel.: Martina Hiebl 08024/47687 - 0